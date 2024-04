Uepa abre 78 vagas de trabalho em 17 municípios do Pará; veja como se inscrever gratuitamente

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) está realizando um processo seletivo simplificado (PSS) para selecionar profissionais de níveis fundamental, médio e superior, que devem desempenhar funções temporárias nos campi da Instituição presentes em 17 municípios paraenses: Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açu, Marabá, Paragominas, Redenção, Salvaterra, Santarém, São Miguel do Guamá, Tucuruí e Vigia de Nazaré.

Veja aqui o edital completo

Os salários, que variam conforme a função, são de até R$ 2.653,22.

Conforme o edital, oportunidades são para os seguintes cargos: Artífice de Manutenção, Auxiliar de Serviços, Motorista, Técnico de Laboratório (nível médio profissionalizante), Técnico em Informática (nível médio profissionalizante) e Técnico A (Biblioteconomia, Analista de Geoprocessamento em Saúde, Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação, Bilogia, Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Física, Medicina Clínica Geral, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Química Industrial, Serviço Social e Tradutor e Intérprete de Libras).

VEJA MAIS

A seleção terá duas etapas para os profissionais de níveis fundamental e médio e três etapas para os candidatos aos cargos de nível superior. A primeira fase é a inscrição, de caráter habilitatório, seguida da fase de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Para os profissionais que concorrem às funções de nível superior, haverá ainda uma entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

Inscrições

Para se candidatar a uma das vagas, os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Uepa. Conforme o cronograma divulgado com o edital, o prazo para inscrição começa nesta quarta-feira (17) e termina nesta quinta-feira (18). Não haverá cobrança de taxa para participar do PSS.

Os candidatos convocados devem assinar um contrato temporário com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma única vez. A jornada de trabalho será de seis horas diárias ou de acordo com a conveniência administrativa, totalizando 30 horas semanais, em horário estabelecido conforme a necessidade do serviço.