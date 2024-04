Veja 11 sites e plataformas que oferecem vagas para trabalhar em casa

O trabalho remoto, ou o chamado home office, que se popularizou após o isolamento social provocado pela pandemia da covid-19, se tornou o desejo de muitos trabalhadores, que veem na modalidade uma oportunidade de poupar tempo e dinheiro com deslocamento e ainda trabalhar no conforto de casa. Mas, após o fim das restrições impostas pela calamidade de saúde, muitas empresas deixaram de aceitar esse tipo de jornada, exigindo que os funcionários retornassem ao trabalho presencial ou, pelo menos, híbrido, uma mistura dos dois.

A executiva de recursos humanos (RH) Iza Reis, que é também vice-presidente do conselho da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Pará (ABRH-PA), explica que o mercado de trabalho passou por uma transformação significativa com a adoção em massa do home office durante a pandemia. “Embora muitas empresas tenham seguido com esta modalidade de trabalho após o isolamento, com o mercado desaquecido, os empregadores começaram a exigir o retorno para o presencial ou mudaram a modalidade para o trabalho híbrido”, afirma.

Profissões em home office

Hoje, existem profissões específicas que têm o home office como padrão. Segundo Iza, que atua como consultora e coach de carreira e é especialista em recolocação e transição de carreiras, as áreas relacionadas à tecnologia, comunicação, marketing digital e serviços online são as mais adequadas ao trabalho remoto devido à natureza digital e flexível de suas atividades. Uma tendência em ascensão, adianta, é a demanda por especialistas em segurança da informação e gestão de projetos remotos.

“Inclusive porque muitas destas atividades exigem silêncio e concentração, e o ruído em ambientes lotados pode atrapalhar os resultados da operação. A exemplo do time de recrutamento, que precisa de um espaço fechado para realizar entrevistas, fazer ofertas de empregos, com dados sigilosos como salários e benefícios. Estar em uma sala com várias pessoas limita a tratativa, e depender de reserva e disponibilidade de salas para esta dinâmica diária pode aumentar o tempo de preenchimento de vagas”, avalia.

Os profissionais que desejam ocupar uma vaga de trabalho remoto, de acordo com a consultora, precisam ter habilidades específicas que se tornam essenciais para o bom desempenho das funções. Por exemplo, Iza cita autonomia, disciplina, inteligência emocional, autorregulação, comunicação eficaz, habilidades tecnológicas e capacidade de gerenciar o tempo, qualidades que ela considera essenciais para o sucesso no trabalho remoto.

Além disso, para se destacar em ambientes online, é preciso demonstrar proatividade, responsabilidade, adaptabilidade, participação ativa em reuniões virtuais e manter uma comunicação clara e transparente com a equipe. A vice-presidente da ABRH-PA ainda deu dicas de onde encontrar essas vagas - confira no infográfico.

Recrutamento para trabalho remoto

Aos recrutadores, também há dicas para contratar talentos voltados ao home office. Algumas das pontuadas pela executiva de RH são a utilização de plataformas de recrutamento online, avaliação criteriosa das habilidades de comunicação, seleção por competências, levar em consideração a autonomia e a experiência dos candidatos e a criação de processos de integração remota. Além disso, ela indica trabalhar o encantamento por meio de campanhas de atração e a construção de uma proposta de valor que envolva e atraia potenciais candidatos.

Os principais desafios enfrentados pelas empresas, de acordo com Iza, incluem garantir a colaboração eficaz da equipe, manter a cultura organizacional e garantir a segurança da informação e o bem-estar dos colaboradores. “Elas estão lidando com esses desafios por meio da implementação de ferramentas de comunicação e colaboração, programas de apoio ao bem-estar e adaptação da cultura empresarial para o ambiente remoto, bem como ter uma jornada de colaboradores desenhada que tenha pontos de contato bem definidos e personas que condizentes com a realidade da empresa e não com o que a empresa pensa que seria o ideal”, pontua a especialista.

Sendo uma modalidade flexível e viável de trabalho para muitas empresas e profissionais, o trabalho remoto veio para ficar, na opinião da vice-presidente da ABRH-PA; contudo, apenas em atividades específicas, já que a interação e as trocas que o presencial traz são “muito positivas” e trazem benefícios às organizações. Para Iza, o home office continuará a ser parte importante do futuro do trabalho, oferecendo benefícios tanto para as empresas quanto para os colaboradores. O ideal, diz ela, seria mapear dentro das empresas funções e postos de trabalho que melhor se adequam a cada modalidade de trabalho: presenciais, híbridas ou remotas.

Sites ou plataformas para buscar um trabalho remoto

AngelList

Plataforma com vagas em startups. Há mais de 130 mil vagas na área de tecnologia. Link: angel.co.

Dynamite Jobs

Focada em vagas 100% remotas, que podem ser integrais, temporárias ou de meio período. Link: dynamitejobs.com.

Flexjobs

Plataforma com trabalhos remotos, híbridos e flexíveis. Link: www.flexjobs.com.br.

Remotar

Plataforma brasileira, tem na lista muitas empresas nacionais. Link: remotar.com.br.

Remote.Co

Possui uma lista com mais de 150 empresas com vagas disponíveis. Link: remote.co.

RemoteOK

Oferece trabalho em grandes empresas. Link: remoteok.com.

Remotive

Dá para buscar as vagas por localização, habilidades ou empresa. Já apresenta a média de salário oferecido naquela vaga. Link: remotive.com.

RemotoJob

Plataforma em espanhol com vagas diversas, como tradução, redação, engenharia e economia. Link: remotojob.com.

We Remoto

Plataforma voltada para o mercado latinoamericano. Muitas vagas nas áreas de programação, design e marketing. Link: www.weremoto.com.

Workana

Essa plataforma internacional é muito utilizada no Brasil. Focada principalmente em trabalhos freelancer, ela oferece vagas em português nas seguintes áreas: engenharia e manufatura, finanças e administração, jurídico, suporte, marketing e vendas, tradução e conteúdo, design, ti e programação. Link: www.workana.com.

We Work Remotely

Cheia de oportunidades em inglês, principalmente. Com bastante foco em vagas de marketing e vendas. Link: weworkremotely.com.