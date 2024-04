Fundação Cultural do Pará abre 94 vagas de trabalho em Belém e 2 municípios; inscrições gratuitas

A Fundação Cultural do Pará (FCP) está realizando um processo seletivo simplificado (PSS) para preencher 94 vagas de trabalho temporárias e formar cadastro de reserva de servidores de nível médio e superior. As contratações buscam atender à própria FCF e os trabalhos desenvolvidos pelo órgão nas Usinas da Paz em Belém e Região Metropolitana, Parauapebas e Canaã dos Carajás. As inscrições para participar da seleção são gratuitas e começam na próxima segunda-feira (15/04).

Das vagas ofertadas, 33 são para funções de nível superior e 61 para funções de nível médio, divididas em 12 cargos em diferentes áreas de atuação. No caso dos profissionais com ensino superior, as oportunidades são para Técnico em Gestão Cultural (Pedagogia e Biblioteconomia) e Técnico de Administração e Finanças (Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social).

Já para os profissionais de nível médio, há oportunidades para as funções de Assistente de Informática, Assistente Administrativo e Assistente Cultura (Cenotecnia ou Cenografia, Iluminação Cênica, Produção, Sonoplastia).

Os salários variam de 1.443,77 a R$ 3.209,13, dependendo do cargo. A jornada de trabalho será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, com horário de trabalho definido conforme a necessidade da FCP e USIPAZ.

O extrato do edital do PSS foi publicado na edição desta sexta-feira (13), do Diário Oficial do Estado do Pará, e o edital completo disponibilizado no site da Fundação Cultural do Pará.

Para participar da seleção, o candidato deve se cadastrar exclusivamente por meio eletrônico, no site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do Estado do Pará (Sipros), a partir de segunda-feira (15/04) até quarta-feira (17/04). Não haverá cobrança de taxa para realizar a inscrição.

Conforme o edital, a seleção terá análise documental e curricular e mais a entrevista pessoal. As duas fases são de caráter eliminatório e classificatório.

O contrato administrativo dos candidatos selecionados terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério e/ou necessidade da administração;