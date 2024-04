PARÁPAZ oferta 34 vagas de trabalho temporárias; inscrições são gratuitas e terminam nesta sexta

A Fundação PARÁPAZ abriu um processo seletivo simplificado (PSS) para preencher 34 vagas temporárias de trabalho em Ananindeua, Belém, Marituba, Parauapebas e Canaã dos Carajás. Conforme o edital, as oportunidades para profissionais de nível superior são para os cargos de professor (de Educação Física e Informática) e técnico de gestão social (pedagogia), enquanto para nível médio há vagas para assistente administrativo. Os salários variam de R$ 1.320,00 a 1.724,64, dependendo do cargo, mais gratificações e benefícios.

As vagas estão distribuídas nas Usinas da Paz da região metropolitana e do interior do Estado.

Inscrições

Para participar da seleção e concorrer a uma das vagas, o candidato deve realizar a inscrição, acessando o site do Sistema Integrado de Processo Seletivo Simplificado do governo do Pará. As inscrições, que são gratuitas, começaram nesta quinta-feira (11) e terminam nesta sexta-feira (12).

O PSS terá etapas de análise documental e curricular e de entrevista.

Os candidatos selecionados assinarão um contrato administrativo com duração de 12 meses, que poderá ser prorrogado por igual período e critério e/ou necessidade da administração.