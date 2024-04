Ophir Loyola abre 13 vagas para contratação de médicos

O Hospital Ophir Loyola (HOL) anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária para a função de médico. A seleção será realizada pelo HOL, por meio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado.

O PSS será composto por três etapas: inscrição, análise curricular e entrevista — a ser realizada somente com os candidatos aprovados na segunda fase. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros), de forma gratuita, de 12 a 15 de abril.

Entre os requisitos exigidos, é necessário que o candidato tenha registro no Conselho Regional de Medicina; faça a comprovação da experiência de trabalho para a função pretendida, a qual deve ser informado exatamente o período trabalhado, caso contrário, acarretará na nulidade do documento. Para o requisito de experiência, serão considerados os períodos completos em anos, informados no ato da inscrição, conforme a função pretendida.

Serão ofertadas 13 vagas para médicos, que serão distribuídas para as seguintes especialidades: urgência e emergência (4); cirurgia de cabeça e pescoço (1); cirurgia vascular (1); nefrologista -– com atuação em terapia renal substitutiva e hemodiálise (1); cirurgia geral oncológica (1); ortopedia (1); cirurgia plástica e reparadora (1); dor (1); auditor médico (1); e nutrólogo (1).

De acordo com o edital do PSS, os profissionais deverão cumprir uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. A remuneração oferecida é de R$ 2.053,54, com acréscimo de 80% de gratificação de escolaridade mais vantagens.