Fundação Getúlio Vargas será a banca do concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará

Toda semana temos mais um avanço no concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Desta vez, o TCE-Pa, por dispensa de licitação, contratou a banca FGV para executar os serviços de organização, planejamento e realização do Concurso destinado ao preenchimento das 126 vagas e formação de cadastro de reserva de cargos de provimento efetivo de nível médio e superior. A dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 03 de abril de 2024.

Já foram definidas 126 vagas para o cargo de Auditor de Controle Externo, sendo 77 vagas para Auditor de Controle Externo – Área Fiscalização, contemplando as especialidades de Ciências Atuariais, Contabilidade, Direito e Engenharia Civil; 35 vagas para Auditor de Controle Externo – Área Administrativa, contemplando as especialidades de Enfermagem, Administração, Clínica Médica, Serviço Social, Contabilidade, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de Telecomunicações, Odontologia, Gestão Governamental, Cientista de Dados e Psicologia e 14 vagas para Auditor de Controle Externo – Área de Informática, abrangendo as especialidades Administrador de Banco de Dados, Analista de Segurança, Analista de Sistemas, Analista de Suporte e Web Design.

Portanto, quem se identifica com a carreira de controle das contas públicas, já pode começar a se preparar.

Concurso Nacional Unificado entra na sua RETA FINAL

Os candidatos aos cargos do CNU já entraram na reta final de preparação, pois a prova acontecerá em 05 de maio de 2024. É hora de intensificar os estudos, revisar o conteúdo e treinar questões. E para quem vai fazer o CNU, a coluna entrevistou Orlando Stiebler, que é professor da disciplina Diversidade e Inclusão na Sociedade, e falou sobre os temas de maior destaque, deixando duas dicas importantes:

Atente para os dados do último CENSO do IBGE 2022, com destaque sobre a diversidade étnico-racial. Estude questões ligadas ao tema LGBTQIAPN+ (no Edital LGBQIA+)