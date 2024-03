Biblioteca Pública Arthur Vianna incentiva a leitura infantil no 'Literatura para Gente Miúda'

A Fundação Cultural do Pará (FCP), por meio da Biblioteca Pública Arthur Vianna, está promovendo o projeto “Literatura para Gente Miúda”, com uma nova edição neste mês de março, destacando o circo como tema central. As atividades ocorrerão nos dias 12, 19 e 26, na Seção Infantil da Biblioteca, situada no 3° andar do Centur, em Belém. O evento terá dois horários: das 10h às 11h e das 14h às 15h, sendo direcionado para crianças com idade entre cinco e 10 anos. A entrada é gratuita.

Durante o Literatura para Gente Miúda, os participantes terão a oportunidade de explorar diversas brincadeiras inspiradas no universo circense, como mágica e palhaçaria. A proposta visa incentivar experiências além das telas, como tablets e smartphones, criando um ambiente de lazer não só para as crianças, mas também para suas famílias.

Max Saraiva, educador e mediador do projeto, destaca a importância de espaços infantis nas bibliotecas. Ele ressalta: “É um lugar mágico, onde elas viajam em contações de histórias, cultivam e absorvem o conhecimento. Aqui é um local livre, por isso é importante os livros, tanto para as crianças quanto para os adultos”.

Além disso, Max Saraiva enfatiza o papel crucial da biblioteca ao oferecer atrações cativantes para as crianças, como contação de histórias com teatro de bonecos. Ele comenta: “É uma honra ter um público que não é só de crianças, mas também dos pais e das outras pessoas que passam por aqui e acabam assistindo as atividades”.

