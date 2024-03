Oficina de preservação de jornais e obras raras é realizada na Biblioteca Pública Arthur Vianna

A Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV) sediou ao longo de toda a semana a oficina de “Preservação e Conservação de Jornais e Obras Raras”, ofertada em colaboração com o curso de Conservação e Restauro da Universidade Federal do Pará (UFPA). As aulas encerraram nesta sexta-feira (8), com uma palestra da doutora em História Social da Amazônia, Luiza Amador.

A atividade, que contou com 20 vagas disponibilizadas pela Fundação Cultural do Pará (FCP) para alunos da UFPA, foi dividida em quatro etapas: higienização, restauração, organização e encadernação. Os trabalhos realizados pelo acervo digital de Obras Raras da FCP podem ser acessados no site da FCP, onde o usuário encontra periódicos, artigos, legislações e livros raros.

A oficina foi ministrada pela bibliotecária Rosana Pereira e pelo restaurador Sandro Palheta, ambos da Seção de Restauro da FCP, e dos historiadores Alam Lima e Luiza Amador, do Núcleo de Pesquisa da fundação. “O workshop tem o intuito de oferecer um aprendizado sobre preservação de acervos raros. A conservação desses documentos e obras contribui para a construção da história e memória da cidade de Belém e do Estado do Pará”, ressalta a professora e pesquisadora Luiza Amador.

“O trabalho da Fundação Cultural do Pará foi essencial para os alunos de conservação e restauro da UFPA. A experiência que tivemos junto aos profissionais da Biblioteca Pública Arthur Vianna foi de extrema importância, desde a nossa acolhida até o decorrer da oficina. Conseguimos aproveitar os ensinamentos que os profissionais da área e os funcionários do acervo nos forneceram”, afirma a participante da oficina Ellen Magalhães.