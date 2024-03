Volante Leandro Vilela fala sobre bom momento do Paysandu em campeonatos: ‘Prazeroso’

O Paysandu está vivendo um momento na temporada. Invicto no Campeonato Paraense, Copa do Brasil e Copa Verde, a equipe bicolor está em “lua de mel” com a torcida, e focada em manter o desempenho pelo restante da temporada. Para o volante Leandro Vilela, o momento é “prazeroso”.

“Por mais que seja no início da temporada, é prazeroso. Prefiro que seja assim do que ter jogos e não ter o que almejar. São calendários importantes que o Paysandu disputa e são jogos que estão sendo decisivos. A gente vem confirmando jogo a pós-jogo a nossa identidade, como o professor Hélio pede para gente jogar e, consequentemente, estamos conseguindo as vitórias ou a classificação, no caso, quando foi na Copa do Brasil, com empate”, disse o jogador.

O próximo desafio do Papão é contra o Bragantino, pelas quartas de final do Parazão. A partida será na casa do ubarão, em Bragança, no Estádio Diogão. Além de esperar que a partida seja desafiadora, o volante também apontou que o time deve superar as dificuldades do gramado do local, já criticado anteriormente pelo técnico bicolor, Hélio dos Anjos.

“Encaro como primeiro jogo sendo muito importante pelo fato de querer conseguir o resultado lá, para vir aqui na Curuzu, com nosso torcedor, e só manter o que a gente conseguir lá. É um jogo com certeza muito perigoso, acredito que dê um ânimo a mais para o Bragantino ter conquistado essa classificação na sua casa, diante do nosso rival. Acho que vai ser um jogo bem difícil, a circunstância do campo todo mundo já sabe que não são muito boas, mas temos que ir lá fazer o nosso melhor e trazer um grande resultado”, ressaltou.

Em breve, o Papão também começa a competição que é o principal foco da equipe este ano: o Campeonato Brasileiro. Recém-classificado para a Série B, o primeiro rival do clube será o Santos. Para Vilela, a grandeza do time paulista deve ser respeitada, mas a partida de estreia na Série B não é a prioridade da equipe no momento.

“Minha cabeça está unicamente exclusivamente pensando no Bragantino, até porque tem muita coisa para acontecer até a estreia do Brasileiro. É contra o Santos, uma grande equipe, mas se a gente almejar lá na frente, sem fazer o que está próximo de nós, não vai adiantar de nada. Então até chegar lá, temos a condição de conquistar título, conquistar a vitória, e encorpar mais o grupo e para estar melhor preparado do que a gente se encontra hoje”, finalizou.

A bola rola entre Bragantino e Paysandu neste sábado (9), a partir das 15h30, no Estádio Diogão. A partida terá transmissão de Lance a Lance pelo portal O Liberal, além de transmissão ao vivo pela Rádio Liberal +.