Brendon, meia ex-Corinthians, é anunciado pelo Paysandu antes do fechamento da janela

O Paysandu anunciou, nesta quinta-feira (7), a contratação do meio-campista Brendon, de 21 anos. O jogador estava disputando o Campeonato Catarinense pelo Nação, mas é fruto das categorias de base do Corinthians. O currículo ainda possui passagens por Resende-RJ e Botafogo (Sub-20). A primeira janela de transferências para clubes das Séries A e B encerra nesta quinta.

Na atual temporada, Brendon Valença Sobral acumula quase 900 minutos em campo divididos entre 11 partidas disputadas pelo Nação-SC no estadual, com dois gols marcados: na estreia contra o Avaí (derrota por 3 a 2), e no empate em 2 a 2 com o Hercílio Luz, pela 8ª rodada da competição.

Veja o meia Brendon em ação pelo Nação-SC:

Também conhecido como Brendon Sobral, o meia ganhou destaque nacional em 2022, vestindo a camisa 10 do Resende na Copa São Paulo de Futebol Jr. Na época, chegou a entrar no radar do próprio São Paulo, mas acabou se transferindo para a equipe Sub-20 do Fogão.