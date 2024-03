Xodó da torcida do Paysandu, Esli Garcia leva bronca de Hélio dos Anjos: 'Firulas que eu não gosto'

A vitória por 3 a 0 sobre o Rio Branco-AC foi construída de maneira tranquila pelo Paysandu, que pouco perigo sofreu ao longo dos 90 minutos de sua estreia na Copa Verde 2024. O placar, inclusive, poderia ter sido mais elástico, não fossem as chances desperdiçadas pelo setor ofensivo alviceleste. A superioridade em campo dos bicolores foi tanta que pode ter estimulado o meia-atacante venezuelano Esli Garcia apostar em jogadas de efeito sobre o adversário, o que não foi bem-visto pelo técnico Hélio dos Anjos.

“O torcedor gosta porque ele é estrangeiro e porque ele é pequeninho. Então ele é ‘bonitinho’, todo mundo acha graça dele. Mas ele fez algumas firulas que eu não gosto. Ele sabe disso. Chamei ele na beira do campo e falei 'algumas firulas em função de quê?'. Ele sente o apoio do torcedor e o jogador tem que ser frio, mas eu também não quero cortar. Eu achei ruim com ele porque em duas jogadas ele não fez o que eu gosto que é ir para cima, porque ele tem um contra um muito bom”, explicou o treinador.

Apesar do “puxão de orelha”, o comandante bicolor minimizou a questão logo em seguida e reforçou que o jogador, que completará 24 anos em julho, está recebendo bastante atenção da comissão técnica para se desenvolver no futebol brasileiro.

“É um jogador em formação, tem 15 dias que ele está morando em uma residência, [antes] morava em um hotel, está preocupado com o visto da esposa, mas o clube está tomando conta disso. É um menino que tem uma coisa boa, até por isso que eu acho que a torcida gosta dele e o grupo também, por ele ser esse menino. E a gente tem que é ajudar e vai fazer com ele cresça", concluiu o técnico na entrevista coletiva pós-jogo, na Curuzu.

Assista à coletiva pós-jogo de Hélio dos Anjos:

A partida contra o Rio Branco-AC foi a 5ª de Esli Garcia pelo Paysandu, primeiro clube do venezuelano no Brasil. Até então o atleta havia tido experiências apenas na própria Venezuela e no Chile, pelo Santiago Wanderers, em 2020.

Agenda bicolor

Pela Copa Verde, o Papão aguarda a CBF divulgar a tabela detalhada da terceira fase da competição, que deverá ser disputada na semana do dia 20 de março. O adversário será o Manaus, que eliminou o Tocantinópolis-TO. Antes disso, o Paysandu cumpre dois compromissos pelo Parazão 2024: os jogos de ida e volta das quartas de final.

Neste sábado, o Bicola encara o Bragantino, às 15h30, no Diogão, em Bragança. O jogo de volta será no outro domingo, dia 17, na Curuzu, a partir das 17h.