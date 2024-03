Na estreia da Copa Verde, Paysandu passa fácil pelo Rio Branco e avança às quartas de final

A estreia bicolor na Copa Verde de 2024 foi com o pé direito. Diante de sua torcida, o Paysandu venceu o Rio Branco-AC pelo placar de 3 a 0, garantindo assim a vaga nas quartas de final da competição, onde enfrenta o Manaus, que despachou o Tocantinópolis na última terça-feira (5). Os gols da vitória foram marcados por Biel e Vinícius Leite, no primeiro tempo, e Carlão, na etapa final.

Antes da partida, os bicolores receberam uma boa notícia: o retorno do técnico Hélio dos Anjos, que havia sido suspenso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por acusação de homofobia, sendo penalizado em nove partidas nas competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Graças a um efeito suspensivo, Dos Anjos foi liberado para comandar o time, escalando o Papão com três atacantes para dar mais pressão ao adversário.

E de fato conseguiu. Desde o início da partida os bicolores tomaram a iniciativa do gol. Aos 13 veio a primeira bola na trave, com Nicolas finalizando na pequena área, exigindo bastante do goleiro Evandro Gigante. Dois minutos depois, outra bola na trave, desta vez enviada por Jean Dias em cobrança de falta. No lance seguinte, dois minutos depois, a bola resolveu entrar. Em cobrança de falta rápida, a zaga acriana afastou o perigo, mas no rebote a bola sobrou para Biel, que sozinho na área, estufou as redes, abrindo o placar na Curuzu.

Diante de um time bem mais organizado e disciplinado, o Rio Branco pouco pôde fazer, exceto pelas boas defesas do goleiro Evandro Gigante, que impediu uma goleada, ao fazer intervenções necessárias em vários momentos da partida. Contudo, aos 27, quando o Paysandu avançou pela direita, levantando a bola na área, o arqueiro só pode intervir no cabeceio de Nicolas. No rebote, Vinícius Leite definiu num belo chute, ampliando o placar a favor do Papão.

O melhor lampejo de perigo criado pelo Rio Branco foi uma bola na trave aos 40 do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Paysandu continuou desfilando seu domínio, espetando a defesa com insistentes ataques, que bombardearam sem dó nem piedade a meta de Gigante. O goleiro do Rio Branco, neste momento, protagonizou sua segunda peripécia na partida, ao soltar uma bola na pequena área praticamente no peito de Nicolas, que não conseguiu finalizar por falta de espaço, mas um toque para o lado deu a brecha para Carlão, que afundou de vez o Rio Branco no purgatório da bola, agonizando vagarosamente praça pública, diante do elástico placar de 3 a 0.

O Paysandu passou fácil pelo Rio Branco-AC (Cristino Martins / O Liberal)

O erro de Gigante não passou despercebido e o técnico Vaguinho Santos rapidamente tirou o arqueiro de campo para evitar uma tragédia ainda maior. A saída dele, no entanto, de nada serviu para aliviar a barra do time, que continuava envolvido pelo time bicolor de um lado a outro da Curuzu.

O substituto, no entanto, pareceu mais seguro, ao menos no lance que impediu o quarto gol bicolor, num tiro à queima-roupa de Leandro Vilela, após ajuste preciso de Nicolas na entrada da área. Quando não alcançou a bola, foi salvo pela arbitragem, que anulou um gol marcado por Leandro. Sem mais recursos, o Rio Branco se despediu da Copa Verde de cabeça erguida, dando passagem para o maior campeão do torneio.

Ficha Técnica

Data: 06/03/2024

Hora: 20h

Local: estádio Banpará Curuzu

Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Leandro dos Santos Ruberdo (MS)

Quarto Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente (PA)

Cartões Amarelos: João Vieira, Leanadro Vilela (Paysandu) Jackson, Victor Huggo (Rio Branco)

Paysandu: Diogo Silva; Bryan Borges (Edílson), Wanderson, Carlão, Kevyn; Leandro Vilela, Val Soares (João Vieira) e Biel (Leandro Vilela); Vinícius Leite (Edinho), Jean Dias (Esli Garcia) e Nicolas.

Auxiliar Técnico: Hélio dos Anjos

Rio Branco-AC: Evandro Gigante (Arthur); Uinatan, Uberaba, Saulo, Querobino; Joel, Tony (Dodô), Jackson; Dunha, Victor Huggo e Felipe Andrade.

Técnico: Vaguinho Santos