Hélio dos Anjos parabeniza vitória do Paysandu e detalha melhora individual contra o Rio Branco

A vitória bicolor sobre o Rio Branco-AC foi indiscutível em todos os aspectos. Do início ao fim da partida o Paysandu tomou para si as ações em campo, criando oportunidades por todos os lados, mesmo com um time modificado em relação ao último jogo pelo Parazão. Após o triunfo, o técnico Hélio dos Anjos aproveitou para comentar alguns aspectos da partida e de seus comandados, que, segundo ele, estão evoluindo com o passar dos jogos.

"O melhor foi que repetimos tudo de domingo. Eu comentei com eles que temos um modelo de jogo que não vou mudar. O modelo é esse. Eu enalteci muito o meio-campo no jogo passado, o Bispo e o João, que fizeram um jogo perfeito naquilo que exijo deles. Hoje repeti isso com dois jogadores diferentes, que também fizeram o que era para fazer, além do Biel, que é um meia competitivo, que roubou seis bolas no primeiro tempo e sai com qualidade", disse o técnico, mencionando Leandro Vilela e Val Soares, que assumiram as funções na cabeça de área.

Um detalhe exposto pelo técnico foi o estilo de jogo baseado no adversário, que acabou dando resultados acima do esperado, haja vista a fraca resistência apresentada pelo adversário. "Hoje eu vi que o time deles teria mais velocidade e pedi atenção nisso. O time cumpriu muito bem. Usei o Bryan na direita e ele fez um belo jogo. Aos poucos estamos revitalizando os nossos zagueiros, com todo mundo jogando. Eventualmente em algum setor você terá todos os jogadores de um setor no mesmo condicionamento", reforça.

Dos Anjos também mencionou a atuação dos homens de frente, com destaque para o retorno de Edinho, que acabou entrando antes da hora no lugar de Vinícius Leite. "Eu gosto desse ataque. O Vinicius sendo puxado na orelha toda hora. Tecnicamente ele vai desequilibrar em breve. Além disso, teve o retorno - muito bom - do Edinho, que acabou passando mais tempo devido à saída do Vinicius. Gostei dele, das chegadas ao gol. A equipe foi muito completa. O Diogo também entrou no jogo. Tudo isso é importante para a sequência da temporada", avalia.

Com a classificação na Copa Verde assegurada, o Paysandu volta o olhar para o Parazão, onde tem compromisso marcado para o próximo sábado (9), contra o Bragantino, pelas quartas de final. A partida será disputada no Diogão, em Bragança. Em seguida, o time joga pela Copa do Brasil, contra o Juventude, em duelo agendado para o dia 13, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.