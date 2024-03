Série B: CBF divulga tabela básica com Santos e Paysandu na primeira rodada; veja

FUTEBOL

Hélio dos Anjos não comanda o Paysandu na estreia da Copa Verde; veja os motivos da punição

Técnico Hélio dos Anjos não comandará o Paysandu à beira do gramado na partida contra o Rio Branco, pelas oitavas de final da Copa Verde; Hélio cumpre suspensão do STJD após ofender árbitro e bandeirinha em jogo da Série C no ano passado