Paysandu consegue conversão de pena e Hélio dos Anjos poderá comandar o time contra o Rio Branco-AC

Ele está de volta! O técnico Hélio dos Anjos vai comandar o Paysandu na estreia do clube da Copa Verde 2024, diante do Rio Branco, nesta quarta-feira (6). O clube bicolor informou nesta noite, que o departamento jurídico deferiu o pedido da agremiação e converteu a punição de nove partidas por homofobia e ofensas ao trio de arbitragem, em multa, que foi imposta ao técnico no julgamento. Com isso o treinador poderá dirigir o time à beira do gramado.

De acordo com nota emitida pelo clube às 19h15 desta quarta-feira (6), momentos antes da partida diante do Rio Branco, o Paysandu informou que a conversão de pena junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi de forma definitiva. O comandante está livre da punição em partidas poderá comandar a equipe alviceleste em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Hélio dos Anjos foi punido no ano passado pelo STJD, após homofobia e ofensas a um árbitro e um auxiliar de arbitragem, na partida contra o Volta Redonda-RJ, em Belém, na Curuzu, em jogo válido pelo quadrangular decisivo da Série C. Em súmula, o árbitro relatou ofensas e falas homófóbicas de Hélio, que pegou um gancho de nove jogos e multa de R$20 mil. Hélio chegou a cumprir uma partida de punição, contra o Ji-Paraná-RO, semana passada, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil.

Veja a nota na íntegra divulgada pelo Paysandu

“O Paysandu Sport Club informa que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) deferiu, nesta quarta-feira (6), de forma definitiva, o pedido do departamento jurídico bicolor de conversão da pena, em forma de multa, imposta ao técnico da equipe masculina de futebol profissional, Hélio dos Anjos, que vai poder comandar o time na partida de hoje, diante do Rio Branco-AC, válida pela segunda fase da Copa Verde, no Estádio Banpará Curuzu.

O treinador havia sido suspenso no final de 2023 por nove partidas de competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Hélio dos Anjos cumpriu um jogo de suspensão, no empate em 0 a 0 com o Ji-Paraná-RO, no dia 29 de fevereiro deste ano, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partir de agora, portanto, o técnico está livre para trabalhar normalmente à beira do campo em competições da CBF. O caso foi conduzido pelo diretor jurídico, Márcio Tuma, o gerente jurídico, Tiago Xerfan Bentes, e o escritório Jacob & Dib Taxi Advocacia”.

Paysandu x Rio Branco-AC se enfrentam nesta quarta-feira (6), ás 20h, na Curuzu, pelas oitavas de final da Copa Verde, em jogo único. Quem vencer avança na competição e em caso de empate, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.