Hélio dos Anjos não comanda o Paysandu na estreia da Copa Verde; veja os motivos da punição

O Paysandu entra em campo na noite de hoje (6), contra o Rio Branco-AC, ás 20h, no Estádio da Curuzu em Belém, pelo jogo único das oitavas de final da Copa Verde. O Papão mais uma vez não poderá contar com o técnico Hélio dos Anjos à beira do gramado, assim como ocorreu na partida contra o Ji-Paraná-RO, pela Copa do Brasil. O comandante bicolor cumpre suspensão por homofobia e também por ofensas a um árbitro e um assisntente, no ano passado, em uma partida da Série C.

Hélio dos Anjos, durante a partida entre Paysandu x Volta Redonda-RJ, pelo quadrangular da série C, em Belém, o técnico xingou o árbitro Gustavo Ervino Bauermann, após o levantamento da placa de acréscimos do jogo, já no segundo tempo e esbravejou as seguintes frases, citada na súmula da partida: “vai tomar no c*, cara*** só 5 minutos?”. O técnico foi expulso e depois que a partida terminou, Hélio dos Anjos invadiu o gramado e proferiu palavras homofóbicas ao assistente do jogo, Bruno Muller: “Seu veadinho, vai tomar no c*, veado, veadinho”.

Ele teve a pena acrescida pelo Superior Tribunal e Justiça Desportiva (STJD), após o técnico ter recorrido da sentença. Ele voltou a ser julgado no dia 7 de dezembro e a decisão foi acrescer a pena e o técnico do Papão acabou pegando quatro partidas de suspensão por ofensas e cinco partidas por homofobia, além de multa de R$20 mil.

O treinador do Paysandu é o primeiro punido por homofobia na história do futebol brasileiro. As punições seguem em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não podendo cumprir a punição no Campeonato Paraense, somente na Copa do Brasil, Copa Verde e Brasileiro Série B.

Assim como ocorreu na Copa do Brasil, contra o Ji-Paraná, o Paysandu será comandado à beira do gramado pelo auxiliar técnico Dudu Capixaba.