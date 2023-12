Paysandu: STJD mantém suspensão de Hélio dos Anjos e aumenta multa para R$20 mil; veja detalhes

O técnico Hélio dos Anjos, do Paysandu, teve uma pena acrescida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento realizado na última quinta-feira (7). O comandante do Papão voltou a ser julgado por ofensas e palavras homofóbicas proferidas contra a arbitragem, no jogo Paysandu x Volta redonda-RJ, que ocorreu em Belém, pelo quadrangular da Série C. Hélio dos Anjos tinha sido julgado e apenado com R$1 mil de multa, além de nove jogos de suspensão, porém, nesse novo julgamento, o valor da multa passou para R$20 mil e a suspensão de nove jogos mantida.

Hélio do Anjos foi citado na súmula pelo árbitro da partida contra o Volta Redonda, após o técnico ficar insatisfeito com o tempo de acréscimos dado pela arbitragem e proferiu as seguintes palavras: “vai tomar no c* cara***”. Hélio dos Anjos foi expulso e ao fim da partida proferiu palavras homofóbicas ao assistente Bruno Muller e disse: “seu veadinho, vai tomar no c*, veado, veadinho”.

O treinador do Paysandu foi denunciado pela Procuradoria nos artigos 243-F por ofensa e 243-G, por descriminação. No primeiro julgamento, o técnico foi apenado pela Quarta Comissão Disciplinar com multa de R$500 e suspensão de quatro jogos no primeiro artigo, além de mais R$500 e suspensão de cinco jogos pela segundo artigo. Hélio dos Anjos recorreu, porém não conseguiu diminui a pena e teve um acréscimo na multa. O auditor Maurício Neves Fonseca, aumentou a multa, entendendo que o ato cometido pelo técnico foi grave que a grave. Hélio dos Anjos terá que cumprir as partidas em competições nacionais.

“O STJD não pode ser complacente com práticas discriminatórias, pois já passou da hora de adotarmos medidas enérgicas com penas relevantes e com caráter pedagógico na tentativa de cessar esse tipo de comportamento odioso, lastimável e inconcebível.

Em certa medida, o mundo do futebol precisa encontrar-se com práticas de educação em direitos humanos. A educação em direitos humanos poderá atuar na mudança de corações e mentes que hoje destilam preconceitos que levam até a morte. Essas práticas educativas devem alcançar atletas, comissão técnica, sócios, funcionários, patrocinadores e a torcida. Os eventos, canais de mídia e jogos devem servir como palco para ações de educação em direitos humanos que não apenas coíbam atos discriminatórios, mas que possibilitem a mudança de pensamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto pelo PAYSANDU SPORT CLUB, em favor de seu técnico Sr. HELIO CÉZAR PINTO DOS ANJOS e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da PROCURADORIA DA JUSTIÇA DESPORTIVA DO STJD para majorar a multa pecuniária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e manter a pena de 04 partidas de suspensão pela infração ao artigo 243-F do CBJD e majorar a multa pecuniária para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e manter a pena de 05 partidas de suspensão pela infração ao artigo 243-G do CBJD”, votou o relator, que teve o seu voto acompanhado pelos auditores.