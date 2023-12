Torcida do Paysandu faz montagem com vinheta da Globo e simula Santos x Papão na Série B; confira

O rebaixamento inédito do Santos-SP para a Série B, fechou o número de equipes que irão disputar a competição em 2024. A equipe paulista irá enfrentar o Paysandu no Brasileirão e o torcedor do Papão não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. Um vídeo foi feito e divulgado na rede “X”, colocando o Santos encarando o Paysandu, com vinheta da Rede Globo, detentora da transmissão do Brasileirão. O vídeo viralizou e foi bastante compartilhado nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

