Yann Rolim entra no radar do Paysandu para a Série B 2024; meia segue o clube nas redes

O Paysandu está perto de anunciar um candidato a camisa 10 para a temporada 2024: o meia-ofensivo Yann Rolim, de 28 anos, que disputou a última Série B pelo Ituano, time que terminou a competição na 14ª colocação. O jogador, que tem rodagem internacional, é um dos principais alvos do Papão no momento de acordo com o jornalista Carlos Ferreira.

Rolim, inclusive, já consta como um dos seguidores do Paysandu nas redes sociais, indício de que existe uma aproximação entre as partes.

Gaúcho de Osório-RS, Rolim é formado na base do Barra, de Santa Catarina, mas deu os primeiros passos como jogador profissional em seu próprio estado, no Juventude, em 2013. Depois de duas temporadas no clube de Caxias, rumou para a Europa, onde disputou três ligas distintas: o Campeonato Português, pelo Vitória de Setúbal; a Segunda Divisão da Alemanha, por Frankfurt (2015/2016) e Karlsruher (2016/2017); e Liga da Dinamarca, pelo Aalborg (2018).

Lances do meia Yann Rolim:

Ainda em 2018 retornou ao Brasil para disputar três temporadas pela Chapecoense, rondou por Joinville, CSA e Tombense até chegar ao Ituano, pelo qual jogou a Segundona este ano. Foram 26 jogos, 3 gols e 2 assistências no time do interior de São Paulo.

Em 2022, no CSA, Yann Rolim apresentou bons números e foi presença assídua na campanha na Série B, que terminou com o rebaixamento do clube alagoano. Fez 42 jogos, 4 gols e 4 assistências.

Caso chegue ao Papão, até o momento vai disputar posição com Robinho e Juninho, únicos nomes garantidos para o setor para 2024.