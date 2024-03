Dudu Capixaba, substituto de Hélio dos Anjos, diz que Paysandu cumpriu a missão contra o Ji-Paraná

O auxiliar técnico do Paysandu, Dudu Capixaba, comandou o time bicolor contra o Ji-Paraná-RO, devido a suspensão do técnico Hélio dos Anjos. Mesmo assim, o substituto repassou ao elenco as instruções do comandante, que, ao final dos 90 minutos, conseguiu cumprir a missão de deixar Rondônia com a classificação à segunda fase da Copa do Brasil.

"O professor fez questão de falar hoje da preleção que o nosso foco era classificação. A gente sabe que Copa do Brasil não é fácil. É muito difícil, tanto que vários clubes grandes foram desclassificado, times de primeira divisão. Então, nosso objetivo foi alcançado, que era a classificação. Apesar do empate, a equipe criou bastante, esteve a maior parte do jogo no campo de ataque, enquanto que, la atrás, o Matheus não fez sequer uma defesa no jogo todo", avalia o auxiliar.

Apesar do amplo domínio, o ataque bicolor não conseguiu vencer a barreira defensiva, em uma atuação bem discreta, por exemplo, do atacante Nicolas, que pouco pegou na bola, ao contrário do goleiro Lupitinha, que fez várias defesas importantes em favor do Ji-Paraná. "Tivemos o maior posse de bola. Agora, tem também o mérito do goleiro deles, mas já viramos a página. Temos um jogo domingo, então, volta a repetir, o primeiro objetivo nosso era a classificação", garante.

A delegação bicolor deixa Ji-Paraná na madrigada de sexta para sábado (03), desembarcando em Belém pela manhã. No dia seguinte, o time volta a campo, desta vez pela oitava e última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense, onde enfrenta o Castanhal, na Curuzu.

"Esse foi o terceiro jogo fora de Belém. Agora, o segredo é recuperar os atletas. Alguns estão em preparação lá em Belém, outros, aqui, vão realizar um treino pela manhã. A nossa equipe é uma equipe muito grande, nosso preparador físico, a nossa fisioterapia, nosso departamento médico. Agora é recuperar os atletas para realizar esse jogo, matar a saudade do nosso torcedor, que vai lotar a Curuzu e fazer uma grande festa", finaliza.