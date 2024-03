Com retorno de Nicolas, Paysandu está escalado para enfrentar o Ji-Paraná, pela Copa do Brasil

O Paysandu está escalado para enfrentar o Ji-Paraná-RO, pela primeira fase da Copa do Brasil. Para a partida, que ocorre às 21h30 desta quinta-feira (29), a comissão técnica liderada por Hélio dos Anjos mandará a campo uma equipe com força máxima. Uma das novidades é o retorno de Nicolas, artilheiro da equipe na temporada e poupado no último duelo bicolor pelo Parazão.

Acompanhe o Lance a Lance.

VEJA MAIS

Segundo o regulamento da Copa do Brasil, as duas primeiras fases do torneio são disputadas em jogo único, com o vencedor avançando à próxima etapa. No entanto, apenas no primeiro jogo, as equipes visitantes - o Paysandu, no caso do jogo contra o Ji-Paraná - tem a vantagem do empate para se classificar.