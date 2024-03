Ji-Paraná x Paysandu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (29/02) pela Copa do Brasil

Ji-Paraná x Paysandu disputam hoje, quinta-feira (29/02), a 1° rodada da Copa do Brasil. O jogo começa às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca (AL). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ji-Paraná x Paysandu ao vivo?

A partida entre Ji-Paraná x Paysandu​​ pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Ji-Paraná x Paysandu chegam para o jogo?

A última derrota do Paysandu ocorreu no dia 7 de outubro de 2023, quando Volta Redonda o superou por 1 a 0 na última rodada da Série C. Em 2024, o time acumulou 5 vitórias e 2 empates, todos pelo Parazão.

O penúltimo jogo de Ji-Paraná foi realizado no dia 20 de maio de 2023 e terminou em empate sem gols com Porto Velho. Desde então, a equipe acumulou apenas uma vitória de 1 a 0 sobre Genus em sua estreia pelo Campeonato Rondoniense.

Ji-Paraná x Paysandu: prováveis escalações

Ji-Paraná: Lupita; Apodi, Nildo, Sávio e Pink; Weverton, Irlan, Raul e Yan; Rafinha e Douglas. Técnico: Omar Feitosa.

Paysandu: Matheus Nogueira; Brian, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo, Val Soares e Robinho; Jean Dias, Nicolas e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos.

FICHA TÉCNICA

Ji-Paraná x Paysandu

Copa do Brasil

Local: Estádio José de Abreu Bianco, em Ji-Paraná (RO)

Data/Horário: 29 de fevereiro de 2024, 21h30