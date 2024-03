Presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, promete contratações: ‘duas peças que estão faltando'

Liderando o Campeonato Paraense e prestes a encarar o primeiro desafio na Copa do Brasil 2024, contra o Ji-Paraná, nesta quinta-feira (29), o Paysandu está vivendo um bom momento na atual temporada. Mesmo assim, ainda não acabaram as contratações de reforços para a equipe.

O presidente Maurício Ettinger afirmou, em entrevista ao programa Liberal Mais Notícias, na Rádio Liberal Mais 98.9 FM, que duas novas peças devem chegar ao time antes do fim da janela de contratações, no dia 7 de março.

“Temos uma semana e estamos atrás aí de duas peças que precisamos, e estamos fechando e anunciando aí até quarta ou quinta-feira, se Deus quiser”, declarou.

Sobre a posição dos jogadores que devem ser anunciados na próxima semana, o presidente do Papão preferiu não dar ‘spoiler’. “São duas peças que estão faltando e a gente está atrás”, disse.

A última contratação anunciada pelo Papão foi do zagueiro Luan Freitas, ex-Fluminense, que chegou para reforçar uma área cobrada pelo técnico Hélio dos Anjos. O jogador chegou a atuar em quatro partidas do Campeonato Carioca, pelo Fluminense, antes de chegar para reforçar a equipe bicolor.