Em busca de premiação milionária, Paysandu encara o Ji-Paraná pela Copa do Brasil

O jogo mais importante do ano. É assim que o Paysandu trata a partida contra o Ji-Paraná-RO, pela primeira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (29), às 21h30, o Papão entra em campo, no estádio Biancão, não somente em busca de uma vaga na próxima etapa do maior torneio mata-mata do país, mas também de olho em uma premiação milionária em caso de classificação.

Apenas por participar da competição, o Papão já embolsou cerca de R$ 1,3 milhão em cotas. Caso avance à próxima fase, a premiação do Papão será de R$ 1,47 milhão. O valor é superior ao possível prêmio do Ji-Paraná (R$ 945 mil), pelo fato do Bicola disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo o regulamento da Copa do Brasil, as duas primeiras fases do torneio são disputadas em jogo único, com o vencedor avançando à próxima etapa. No entanto, apenas no primeiro jogo, as equipes visitantes - o Paysandu, no caso do jogo contra o Ji-Paraná - tem a vantagem do empate para se classificar.

Momento das equipes

O Paysandu chega para o jogo invicto na temporada. A equipe está na liderança do Campeonato Paraense com cinco vitórias e dois empates em sete jogos disputados. Na última partida pelo Estadual, que terminou em empate sem gols diante do Canaã, o técnico Hélio dos Anjos mandou a campo um time alternativo, com várias alterações.

Portanto, com os titulares poupados, o Paysandu deve entrar em campo contra o Ji-Paraná com força máxima. Os destaques são os atacantes Nicolas e Vinícius Leite, assim como o meia Robinho. O trio, que começou jogando apenas uma partida na temporada até então, deve ser começar o jogo diante do time de Rondônia.

Ao contrário do Paysandu, que já tem sete jogos na temporada, o Ji-Paraná disputou apenas um em 2024. O duelo ocorreu no último domingo (25), pela estreia do Campeonato Rondoniense, quando o Galo Azul venceu o Gênus, em casa.

O Ji-Paraná possui hegemonia no futebol do estado, com nove títulos do Campeonato Rondoniense. No entanto, a equipe foi vice-campeã da última edição do torneio, em 2023, que terminou com o Porto Velho-RO como campeão, equipe que eliminou o Remo da Copa do Brasil na semana passada.

Ficha técnica

Paysandu x Ji-Paraná

1ª fase da Copa do Brasil de 2024

Data: 29 de fevereiro

Hora: 21h30

Local: Estádio Biancão, em Ji-Paraná-RO

Arbitragem: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Quarto árbitro: Thiago do Carmo Brasil (RO)

Ji-Paraná: Lupita; Apodi, Nildo, Sávio e Pink; Weverton, Irlan, Raul e Yan; Rafinha e Douglas. Técnico: Omar Feitosa.

Paysandu: Matheus Nogueira; Brian, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo, Val Soares e Robinho; Jean Dias, Nicolas e Vinícius Leite. Técnico: Hélio dos Anjos.