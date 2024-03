Meia Robinho fala sobre objetivo do Paysandu na primeira fase da Copa do Brasil: ‘Se impor’

O Paysandu já está preparado para a estreia na Copa do Brasil 2024. O primeiro desafio bicolor rola nesta quinta-feira (29), a partir das 21h30, no estádio Biancão, contra o Ji-Paraná, em Rondônia. Destaque da equipe, o meia Robinho já tem experiência na Copa do Brasil, e falou sobre a dificuldade da competição.

“Eu sei da dificuldade que é ganhar, já joguei em muitos times grandes que estavam sempre chegando. Então eu brinco, mas realmente a gente sabe que é difícil demais de ganhar. Tem muitos clubes aí que investem muito nessa competição, sabe que é uma competição mais rápida para vencer do que o Brasileiro, por exemplo. É uma competição de tiro curto. Um jogo, dois jogos aí, definem muitas coisas. Fico feliz em ter conquistado aí três títulos, ter chegado em algumas semifinais. É uma competição que eu amo, eu amo disputar, gosto muito”, declarou.

VEJA MAIS

Robinho tem em seu currículo três títulos da competição: um de 2015, quando jogava pelo Palmeiras, e dois (2017 e 2018), quando jogava pelo Cruzeiro. Com a experiência, o jogador sabe a importância de respeitar o adversário, e destacou que não quer que a equipe tenha surpresas no jogo.

“Primeiramente, respeitar muito o Ji-Paraná. A gente sabe as surpresas da Copa do Brasil. Todo ano tem esse tipo de surpresa. A gente tá cansado de ver isso aí. A gente não pode vacilar, tem que impor o nosso estilo de jogo, impor o nosso ritmo, impor a força da nossa camisa, sabemos que é muito pesada. Temos que respeitar, mas fazendo o nosso jogo, independente da estar jogando dentro ou fora de casa, tem que impor. Sabemos da dificuldade que é, sabemos da dificuldade que vai ser jogar aqui. O time deles só jogou um jogo na temporada, mas a gente sabe que a Copa do Brasil, a parte financeira, ela influencia muito nessa competição”, disse.

Para chegar até a cidade de Ji-Paraná, em Rondônia, o Paysandu passou por uma maratona de viagens, desde a última segunda-feira (26), tendo chegado ao destino somente na terça-feira (27). Com as longas horas de viagem, sobrou tempo para conversas sobre a competição entre a equipe, e também para Robinho repassar um pouco da experiência para os companheiros.

“Quase dificilmente você vai ver um time que vai sair na segunda-feira pra um jogo na quinta-feira. Então tem que valorizar a preocupação que o clube tá tendo, que a comissão tá tendo, a diretoria tá tendo em deixar a gente mais confortável, para a gente poder descansar mais, tá mais preparado, tá mais focado nisso. Cara, é uma viagem dessa aí, você pode fazer de tudo, que ainda vai sobrar muito tempo. Passei um bom tempo falando das Copas do Brasil que eu já venci, os caras estavam curiosos em saber, eu passei um momento falando”, explicou.

A partida entre Paysandu e Ji-Paraná terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.