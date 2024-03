Paysandu inicia venda de ingressos para partida contra o Castanhal, pelo Parazão

O Paysandu iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Castanhal, pela última rodada do Campeonato Paraense. No domingo (3), às 15h30, as equipes se enfrentam na Curuzu, em partida que vai selar a ordem dos confrontos da etapa de mata-mata do torneio. O Papão é líder e está classificado, enquanto o Japiim briga por uma vaga no G-8.

De acordo com o Paysandu, os bilhetes para a arquibancada custam R$ 40 e as entradas para as cadeiras podem ser adquiridas por R$ 80. As vendas ocorrem presencialmente, em qualquer Loja Lobo, ou online, por meio do site ingressosa.com.

O Papão ainda alertou os torcedores que fazem parte do plano Sócio Fiel Bicolor, na categoria platina, a realizarem o check-in para o jogo. A confirmação de presença pode ser feita por meio da Secretaria Virtual do clube até às 16h de sexta-feira (1º).

A tendência é que o Papão utilize no jogo contra o Castanhal uma equipe alternativa. Os principais jogadores do Papão estão em Rondônia, onde enfrentam o Ji Paraná-RO, pela primeira rodada da Copa do Brasil na quinta-feira (29). Devido à logística de viagem, os bicolores só devem chegar em Belém no sábado à tarde, véspera da partida.

No entanto, a condição do Papão na tabela permite com que o técnico Hélio dos Anjos mescle a equipe. No momento, o Bicola é líder do Parazão e pode garantir a primeira colocação geral da primeira fase até com um empate diante do Japiim. Por outro lado, o Castanhal precisa vencer para se classificar aos mata-matas.