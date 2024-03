Artilheiro do Paysandu, Nicolas joga bola com crianças no Combu e comenta: 'retribuir a atenção'

Antes da longa viagem para Ji-Paraná-RO, pela partida da primeira fase da Copa do Brasil, o atacante Nicolas, do Paysandu, teve um momento de descontração com torcedores bicolores. Durante um dia de folga, na ilha do Combu, em Belém, no último domingo (25), o xodó alviceleste brincou de futebol com algumas crianças. Confira:

O momento, segundo o atacante bicolor, ajudou a fortalecer a conexão entre o clube e os torcedores. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o atleta disse que ações como essas deixam fazem com que os jogadores compreendam ainda mais a dimensão do Paysandu nas comunidades distantes do centro de Belém.

"Acho que foi um momento divertido não só para eles, como para mim também. Essa conexão minha com a torcida é muito forte, algo que valorizo e prezo muito, ainda mais quando tem criança no meio e em um local que não é tão acessível assim para eles", avaliou Nicolas.

"Um dia eu também já fui criança e, assim como eles, tive meus ídolos, as pessoas que admirava, então na posição que ocupo hoje penso que o mínimo que posso fazer é retribuir a atenção e o carinho que as pessoas têm comigo", disse o ídolo do Paysandu.

Copa do Brasil

O Paysandu desembarcou em Rondônia na madrugada desta terça-feira (27) onde enfrenta o Ji-Paraná, pela primeira fase da Copa do Brasil na quinta (29). A partida ocorre às 21h30, no estádio Biancão, em Ji-Paraná e terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com. O Papão tem a vantagem do empate para se classificar à próxima fase.