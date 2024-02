Raio-x do artilheiro: Maioria dos gols de Nicolas pelo Paysandu foram de cabeça; veja números

Foi de cabeça que o atacante Nicolas, do Paysandu, deu a vitória ao Papão na partida contra o Cametá, pela sexta rodada do Campeonato Paraense no último final de semana. É dessa forma, inclusive, que o jogador mais marcou gols com a camisa alviceleste. Segundo um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, foram as cabeçadas do Cavani da Amazônia que fizeram com que ele se tornasse um ídolo recente da história do Bicola.

Somando as duas passagens pelo clube, Nicolas já balançou as redes em 43 oportunidades. Segundo levantamento realizado pela reportagem, 20 desses tentos foram marcados de cabeça, o que equivale a 46,5% dos gols feitos com a camisa alviceleste.

Além da cabeça, a perna direita de Nicolas tem sido a outra parte do corpo de Nicolas mais utilizada para fazer gols pelo Paysandu. Ainda conforme o levantamento, 19 tentos foram originados por finalizações concluídas com a pé direito do atacante de 34 anos.

O pé esquerdo, no entanto, é o menos utilizado por Nicolas. Somando as duas passagens pelo clube, apenas quatro gols - cerca de 9,2% de todos os marcados com a camisa bicolor - foram feitos dessa forma.

Nicolas foi o autor do gol do Papão na vitórtia diante do Caeté (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Números

Gols pelo Paysandu: 43

Gols de cabeça: 20

Gols de perna direita: 19

Gols de perna esquerda: 4

Histórico

Nicolas chegou ao Paysandu em 2019, quando logo se tornou xodó da Fiel Bicolor por conta de gols importantes marcados em clássicos contra o Remo, títulos paraenses e partidas decisivas de Copa Verde e Brasileirão. Após duas temporadas e meia jogando pelo clube, o jogador foi negociado com o Goiás-GO.

Pouco mais de dois anos depois, Nicolas volta ao Paysandu como a principal referência da equipe na disputa da Série B do Brasileirão. Nesta temporada, o jogador já disputou seis partidas e já tem seis gols marcados. Esses números fazem dele o artilheiro do Parazão 2024.

Pouca efetividade

Nicolas, atacante do Paysandu (Cristino Martins/O Liberal)

Apesar da importância dos gols marcados, Nicolas não pode ser considerado um grande artilheiro do futebol brasileiro. Pelo menos é o que apontam os números. De acordo com o levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o camisa 11 do Papão tem a média de um tento marcado a cada 222 minutos, o que equivale a duas partidas e meia.

Para chegar a esse número, a reportagem contabilizou quantos minutos o jogador esteve em campo em cada partida realizada pelo Paysandu - somando as duas passagens. O número obtido, exatos 9.546 minutos, foi dividido pelo número de bolas na rede no período, que são 43. Dessa forma, obtemos a média de minutos por gol do Cavani da Amazônia vestindo azul-celeste.

Os números de Nicolas são inferiores ao de vários grandes artilheiros brasileiros. Segundo levantamento feito pelo Sofascore Brasil, levando em consideração partidas disputadas desde 2022, o atacante bicolor tem média menor do que Pedro (Flamengo), que tem 113 minutos/gol, e Hulk (Atlético-MG), com 147 minutos/gol.