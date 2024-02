Copa do Brasil: empate com o Canaã acende alerta no Paysandu, diz lateral-direito

Depois de empatar com o Canaã fora de casa, deixando escapar a oportunidade de se distanciar ainda mais dos adversários no Parazão, o Paysandu tira o foco da competição estadual para outro desafio, este, a curto prazo, bem mais rentável. Nesta quinta-feira (28), o time faz sua estreia na Copa do Brasil, contra a equipe do Ji-Paraná-RO. O duelo vale vaga na segunda fase e uma premiação imediata de R$ 1,47 milhão.

Michel Macedo, autor do gol que abriu o placar em Parauapebas, destacou que o time poderia ter saído vitorioso e que faltou mais capricho nas finalizações, apesar disso, a preocupação vista contra o Canaã também vale para o desafio fora de casa. "Pelo fato de ser um jogo decisivo, é um compromisso diferente, muito importante. Sabemos das dificuldades que é jogar contra um time desses, mas estamos preparados para tentar essa vitória, que é muito importante para o Paysandu", avalia o lateral, que admite desconhecer o adversário.

"Ainda não foi passado nada sobre o adversário, mas eu acredito que o professor vai usar esses dias para nos informar sobre eles e definir a melhor estratégia", garante. Até o momento, a maior dificuldade que o time vai enfrentar é a viagem para Rondônia. Para dar tempo de fazer uma última atividade em solo rondoniense, o elenco deixou a capital paraense nesta segunda-feira (26). A chegada na cidade da partida está programada para a noite desta terça-feira (27). Nos dois dias seguintes, o time deve fazer alguns ajustes.

Na bagagem, o lateral leva as lições tiradas do empate contra o Canaã, que precisam ser eliminadas para não comprometer o planejamento do clube, que é classificar bem e faturar a gorda cota financeira destinada ao clube classificado. No caso do Paysandu, o valor é de R$ 1,47 milhão, devido o clube estar na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Todo jogo é difícil, complicado. Nós fizemos um bom jogo, mas infelizmente tivemos algumas oportunidades que não conseguimos transformar em gol. E acabou que, no final do jogo, o time deles conseguiu o empate e saímos de lá com um ponto. Apesar disso, jogamos bem e agora é pensar no outro compromisso. Vamos com força máxima em uma competição muito importante, na qual o Paysandu tem todas as condições de ir muito longe. Todo jogo é complicado, ainda mais em mata-mata. Apesar disso, vamos lá pensando na vitória e na classificação", decreta.