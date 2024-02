Paysandu inicia maratona de viagens para enfrentar Ji-Paraná na Copa do Brasil

O Paysandu começa nesta segunda-feira (26), a saga da viagens para enfrentar o Ji-Paraná pela Copa do Brasil. O jogo ocorre na próxima quinta-feira (29), às 21h30, no estádio Biancão. A partida marca a estreia do time paraense na primeira fase competição. Por conta da escassez de voos para a cidade, o clube vai ter um trajeto cansativo.

Segundo o cronograma divulgado pelo Papão, o time sai de Belém às 17h10 em direção a Belo Horizonte. Da capital mineira, a equipe bicolor pega outro voo, às 22h40, para Porto Velho, Rondônia, onde deve chegar por volta das 01h05 de terça-feira (27).

Toda a logística da viagem foi pensada por causa da limitação de voos para Ji-Paraná. O clube não conseguiu fretar um voo direto para a cidade rondoniense por conta das características da pista de pouso do aeroporto local. Assim, o Paysandu adaptou o trajeto e terá de passar por dois municípios antes do destino final.

Cronograma

Com a chegada da equipe na terça-feira, o Papão ainda faz um treino para o jogo. Por volta das 13h, os jogadores param para o almoço e seguem de ônibus para Ji-Paraná, onde devem chegar já a noite, às 19h. Depois da maratona de viagens, nos dois dias seguintes o clube irá seguir com a rotina de treinos normais.

Retorno

Após a partida contra o Ji-Paraná, o Paysandu também terá um retorno complicado para Belém. O Bicola deixa a cidade às 13h de sexta-feira (1°), com chegada em Porto Velho às 19h. Na madrugada do sábado (2), às 2h30, o Papão embarca em um voo para Brasília, com previsão de chegada às 6h25. No mesmo dia, às 9h, a equipe finalmente sair em direção à capital paraense, com desembarque previsto para às 11h35.

Depois da Copa do Brasil, o Papão ainda tem a última rodada do Campeonato Paraense, que ocorre no domingo (3). Apesar de já está classificação, o Bicola precisa vencer para garantir o primeiro lugar da tabela.