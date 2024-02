Paysandu ficará cinco dias viajando para enfrentar Ji-Paraná pela primeira fase da Copa do Brasil

O Paysandu terá de encarar uma dura rotina de viagem para enfrentar o Ji-Paraná, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2024. Segundo o cronograma divulgado pelo clube, a delegação bicolor precisará sair de Belém na segunda-feira (26), três dias antes do jogo, para poder chegar a tempo do duelo. Levando em consideração o datas e horários de embarque e desembarque na capital do Pará, o Papão ficará 91h viajando.

A logística de viagem foi montada levando em consideração a limitação de voos disponíveis para Ji-Paraná, destino final do Papão. O gerente de futebol do Papão, Carlos Henrique Carvalho, revelou que o clube tentou fretar uma aeronave para um voo diretor Belém-Ji-Paraná, mas não foi possível pelas características da pista de pouso da cidade no interior de Rondônia.

"Foi desafiador definir essa programação por conta da dificuldade na malha aérea. Ainda tentamos fretar uma aeronave para fazer uma viagem direta de Belém até Ji-Paraná, mas a companhia aérea nos informou que não haveria como pousar na cidade. Por isso, a direção do clube nos deu total suporte para prolongar a estadia em Rondônia, a fim de garantir a melhor preparação possível à equipe, com o devido tempo para treinamento e recuperação dos atletas”, explicou.

Portanto, o Papão precisará passar por duas cidades antes de chegar a Ji-Paraná. A delegação sairá de Belém na segunda-feira (26), às 17h10, rumo a Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Chegando lá, o Papão terá outro voo, às 22h40, com destino a Porto Velho, capital de Rondônia. A previsão de chegada em solo rondoniense é às 01h05 de terça-feira (27), pelo horário local.

Na mesma terça-feira, às 10h15, o Papão fará o primeiro treino preparatório para o jogo. Por volta das 13h, após o almoço dos atletas, a delegação partirá de ônibus para Ji-Paraná. A previsão de chegada na cidade é às 19h.

Os dois dias seguintes serão de normalidade na rotina bicolor. Na quarta-feira (28), os jogadores fazem um treino na cidade e, na quinta-feira (29), encaram o Ji-Paraná, às 20h, no estádio Biancão.

Volta com escalas

A rotina de viagens também será a mesma para o retorno a Belém. No dia seguinte à partida, na sexta-feira (1º), o Papão sai de Ji-Paraná por volta das 13h, com previsão de chegada em Porto Velho às 19h. Na madrugada do sábado (2), às 2h30, o Papão embarca em voo rumo a Brasília, com previsão de chegada às 6h25. No mesmo dia, às 9h, a equipe voa para Belém, com desembarque previsto para às 11h35.

‘Pista’ sobre última rodada

Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, devido a intensa rotina de viagens na próxima semana, a tendência é que o Paysandu escale equipes alternativas nas rodadas finais do Parazão. Nos últimos compromissos pelo estadual, o Papão enfrenta Canaã e Castanhal, respectivamente.

A tabela da sétima rodada do Parazão já está divulgada. No sábado (24) o Bicola enfrenta o Canaã, às 16h, no estádio Rosenão, em Parauapebas. No entanto, a rodada derradeira da competição ainda não tem data e horário definidos. Como a equipe bicolor chegará a Belém no sábado (2), provavelmente os jogos finais da primeira fase da competição serão realizados apenas no domingo (3), à tarde, de forma simultânea.