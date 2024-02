Paysandu apresenta Luan Freitas, novo zagueiro emprestado do Fluminense

A atividade desta quinta-feira (22) no CT Raul Aguilera contou com a presença do mais novo contratado do Paysandu, o zagueiro Luan Freitas. O defensor já trabalhou com bola, conheceu os companheiros e conversou com a imprensa, após a atividade. Formado nas categorias de base do Fluminense, Luan já está em ritmo de jogo, após ter disputado cinco partidas no Campeonato Carioca.

Ao chegar em Belém, o jogador mostrou muita disposição para a nova empreitada, em um campeonato com características peculiares, que costuma desafiar até o mais técnico dos atletas.

"Venho com muita disposição para ajudar, para somar, dentro e fora de campo. O grupo é muito bom e eu sou mais um a somar nesse ano de 2024", garante Luan Freitas.

Luan tem 23 anos e disse que vem se adaptando rapidamente à rotina do clube e da cidade. "Eu vim com a minha esposa, então foi mais tranquilo. Conseguimos um lugar bom para ficar. O grupo me acolheu muito bem, então eu estou pronto para disputar uma vaga no time. Vou dar o meu melhor e quando surgir uma oportunidade espero ajudar", reitera o zagueiro que fez quatro jogos pelo Fluzão e marcou um gol.

"Foi um momento muito feliz, mas agora quero ajudar o Papão nesta temporada", relembra. No clube carioca, Luan jogou ao lado de estrelas do futebol, como Marcelo, Germán Cano, Felipe Melo e o paraense Paulo Henrique Ganso. "Foi um momento extremamente feliz da minha carreira, aprender com cada um deles. Foi um momento em que realmente eu conheci o que é alto nível, entendeu?! Mas agora é continuar ouvindo os ensinamentos daqui de Belém. Inclusive o Ganso me ajuda muito, ele é daqui de Belém e me passa muitas coisas boas", avalia o reforço bicolor.

O bom momento na carreira é fruto da superação do atleta após duas graves lesões que o afastaram dos gramados por cerca de oito meses. Ao retornar, Luan perdeu espaço e foi emprestado ao Londrina, onde fez sete partidas e voltou ao Rio, até ser novamente emprestado, desta vez ao Paysandu. "Hoje é só uma lembrança e uma motivação a mais ter passado por isso", finaliza.