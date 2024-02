Classificado no Parazão, Paysandu deve testar reforços, entre eles o substituto de Nicolas

Com 16 pontos em seis jogos, o Paysandu já garantiu antecipadamente a classificação à próxima fase do Parazão. Desde a vitória sobre o Bragantino, pela 4ª rodada, o técnico Hélio dos Anjos havia ventilado a possibilidade de colocar alguns jogadores para ganhar minutagem, garantindo assim o foco maior na estreia da Copa do Brasil, no dia 29, contra o Ji-Paraná. Mas, para pôr a ideia em prática, uma posição deve ser testada com atenção, cuja importância é tão essencial quanto o dono da vaga, o centroavante Nicolas.

O camisa 9 bicolor é, sem dúvida, o principal nome do elenco em 2024 e vem demonstrando isso na prática. Em seis jogos, o centroavante balançou a rede seis vezes, destacando-se como artilheiro da competição. Caso ele seja poupado nos próximos dois jogos, o possível titular da posição pode ser o jovem Ruan Ribeiro, o único, além de Nicolas, que exerce a função de centroavante de ofício, entre os nove atacantes do atual elenco.

Ruan tem 20 anos e foi criado na base do Palmeiras. Por lá, no início do ano passado, se destacou como artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e depois foi emprestado ao FK Valmiera, da Letônia, onde marcou sete gols em 34 partidas disputadas. De volta ao Brasil, entrou no radar bicolor e assinou contrato de empréstimo em dezembro do ano passado. Desde a sua chegada a Belém, o centroavante ainda não teve oportunidade para entrar em campo, visto que os titulares têm correspondido, no entanto, pode ser que a vez dele esteja perto, caso as pretensões de Hélio dos Anjos se confirmem.

Até o momento, o Paysandu tem nove atacantes: Nicolas, Vinícius Leite, Roger, Hyuri, Leandro, Esli Garcia, Edinho, Jean Dias e Ruan Ribeiro. Destes, apenas ele e Roger, garoto da base bicolor, ainda não puderam entrar em campo em uma partida oficial. Na próxima sexta (24), contra o Canaã, Ruan poderá, enfim, fazer sua estreia e, quem sabe, garantir a atenção do técnico para uma eventual substituição, seja ela por lesão no titular ou por uma questão estratégia, visando um maior alcance na Copa do Brasil, que começa para os bicolores na outra quinta-feira (29), no estádio Biancão, em Rondônia.