Recuperado de lesão, Leandro fala sobre disputa por vaga no time titular do Paysandu: ‘dedicação’

Apresentando como uma das grandes contratações do Paysandu para a temporada de 2024, o atacante Leandro tem sofrido com problemas físicos desde que chegou a Belém. No primeiro jogo com a camisa bicolor, na primeira rodada do Parazão, o jogador se lesionou e voltou apenas na rodada passada, diante do Cametá. A estreia, conforme o jogador disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (20), foi boa. Mas, agora, o objetivo é tentar buscar uma vaga entre os titulares.

"A disputa faz parte do futebol, sempre vai ter. Sabemos que um clube como o Paysandu sempre terá atletas de qualidade e todo mundo quer jogar. Então, cabe a nós, todos os dias aqui no treinamento, se dedicar e fazer o melhor para que o professor nos escolha para jogar", avaliou.

Classificado à segunda fase do Parazão, o Papão quer voltar a vencer no torneio para garantir a primeira posição geral do campeonato. Questionado sobre se o clube já está de olho na segunda fase, Leandro disse que o objetivo bicolor é pensar jogo a jogo e, portanto, todo o foco do elenco está voltando para o Canaã, adversário da próxima rodada pelo Estadual.

"Não sabemos o dia de amanhã, então nosso planejamento tem que ser sempre para o próximo jogo. A cada partida temos feito aquilo que almejamos. Nosso objetivo, então, é ir para Parauapebas e voltar de lá com mais três pontos, assim como fizemos semana passada", disse.

Paysandu e Canaã se enfrentam no sábado (24), às 16h, no estádio Rosenão, em Parauapebas, pela sétima rodada do Parazão. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.