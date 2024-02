Nicolas passa Jóbson e está na 6ª posição do ranking dos maiores artilheiros do século do Paysandu

O atacante Nicolas decidiu o jogo contra o Cametá, no último domingo (18), e garantiu a vitória do Paysandu na sexta rodada do Campeonato Paraense. Assim, o clube se mantém na liderança do Parazão e segue invicto na competição. Além disso, o jogador atingiu outra marca importante com a camisa bicolor: ultrapassou Jóbson na lista dos maiores artilheiros do século do Papão.

Com o gol diante do Cametá, Nicolas chegou à marca de 43 gols com a camisa do Paysandu e está isolado na sexta posição do ranking dos maiores artilheiros do século XXI do Papão. Até o momento, o líder da lista é o ídolo bicolor Robgol, com 78 marcações.

VEJA MAIS

Logo atrás de Robgol está Zé Augusto, com 76, e fechando o top 3 aparece Yago Pikachu, com 61 gols. Vale destacar que o levantamento leva em consideração os jogos oficiais pelo Paysandu.

Agora, para que Nicolas assuma a quinta posição do ranking, o atacante precisa balançar as redes pelo menos mais sete vezes nos próximos jogos. Assim, ele ultrapassa o ex-atacante Balão, que tem 49 gols.

Nicolas retornou ao Paysandu nesta temporada após deixar o clube em 2021. O atacante teve duas temporadas de sucesso no Bicola e saiu como ídolo da torcida do Papão. A expectativa para a volta do atacante era alta. Até o momento, o jogador tem conseguido corresponder à euforia da torcida.

Nos seis jogos do Campeonato Paraense, Nicolas marcou seis gols, uma média de um por partida. Com isso, o jogador também é o artilheiro da competição e tem sido peça importante para a invencibilidade do Paysandu na disputa.

O Papão tem cinco vitórias e um empate no Parazão. O clube é líder do campeonato, com 16 pontos, e está virtualmente classificado à segunda fase da competição.

Top 10 artilheiros do Paysandu no século XXI (jogos oficiais)

1° | Robgol: 78

2º | Zé Augusto: 76

3º | Yago Pikachu: 61

4º | Rafael Oliveira: 54

5º | Balão: 49

6º | Nicolas: 43

7º | Jobson: 42

8º | Sandro Goiano: 41

9º | Albertinho: 34

10º | Lecheva: 33