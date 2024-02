Apesar da vitória, Hélio dos Anjos não aprova desempenho do Paysandu: ‘time lento e moroso’

O técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, não aprovou o desempenho da equipe, sobretudo na primeira etapa da partida contra o Cametá, neste domingo (18), no Parque do Bacurau, pela sexta rodada do Parazão. Apesar da vitória por 1 a 0, o treinador disse que o time foi "moroso" no duelo contra o Mapará. No entanto, Hélio acredita que vitórias construídas dessa forma - com desempenho abaixo do esperado - ajudam o elenco a ganhar confiança para desafios maiores.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Não fomos bem na primeira etapa, acho que fomos muito morosos, lentos. Achei, também, que o meio-campo ficou muito atrás, não encaixou bem. O jogo que gosto de propor é o jogo do Paysandu, não aquele. Apesar disso, vencemos com base no foco dos nossos jogadores. Vamos trabalhar a semana inteira para fazer o jogo contra o Canaã no final de semana e, depois, a Copa do Brasil", disse Hélio.

VEJA MAIS

Após reclamar do desempenho do time, Hélio foi confrontado a analisar o nível técnico do Campeonato Paraense. Durante a semana, o treinador disse que o torneio estadual não servia de parâmetro para a Série B do Brasileirão. Agora, após a vitória sem brilho diante do Cametá, o treinador bicolor voltou a falar no assunto e disse que, em relação a demais equipes da Segundona, o Papão continua entre os líderes em termos de aproveitamento e produção ofensiva.

"Eu tenho referência do meu trabalho, no Paysandu, com outras equipes da Série B. Temos um dos melhores aproveitamentos entre os times da Segunda Divisão, não só de pontos, mas de desempenho ofensivo. Isso é uma forma que tenho de mostrar pro torcedor que temos referências. Gosto de participar e ganhar torneios regionais, mas acho que temos que moldar a equipe pelo topo, por isso essas referências são importantes. Nós queremos o nosso time no nível dos principais adversários", avaliou.

O Papão volta a campo pelo Campeonato Paraense no sábado (24), às 16h, contra o Canaã, no estádio Rosenão, em Parauapebas. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.