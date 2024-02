Nicolas chega a 6ª posição na lista dos maiores artilheiros do século do Paysandu

O atacante Nicolas marcou um golaço diante do Bragantino, na noite de quarta-feira (7), em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Com isso, o jogador bicolor ultrapassou Sandro Goiano na lista de artilheiros do século do Paysandu. De acordo com o levantamento, o atual camisa 11 do Papão está empatado com Jóbson na 6ª colocação do ranking.

Nicolas retornou ao Paysandu depois de deixar o clube em 2021, após duas temporadas de sucesso com o time bicolor, saindo como ídolo da torcida. Com o gol, marcado do meio de campo contra o Bragantino, o atacante chegou a 46 gols com a camisa do Bicola. Essa marca deixa o atacante entre os maiores goleadores do século.

Até o momento, o líder do ranking é o ídolo bicolor Robgol, com 78 marcações. Logo atrás dele vem Zé Augusto, com 76, e fechando o top 3 está Yago Pikachu, com 61 gols. Vale destacar que o levantamento leva em consideração os jogos oficiais pelo Paysandu.

Nicolas retornou ao Paysandu nesta temporada com altas expectativas dos torcedores, que esperavam que o atacante retornasse ao clube como artilheiro. Em cinco jogos pelo Papão desde que retornou, o jogador tem correspondido com o esperado e ajudado ativamente o time bicolor no Parazão.

Além da marca histórica no Papão, Nicolas assumiu a liderança da artilharia do Campeonato Paraense, com cinco gols marcados em cinco partidas, atingindo uma média de uma bola na rede por jogo.

O Paysandu segue invicto no Parazão, com quatro vitórias e um empate. O time soma 13 pontos na competição e está isolado na liderança.

Top 10 artilheiros do Paysandu no século XXI (jogos oficiais)

1° | Robgol: 78

2º | Zé Augusto: 76

3º | Yago Pikachu: 61

4º | Rafael Oliveira: 54

5º | Balão: 49

6º | Jobson: 42

6º | Nicolas: 42

8º | Sandro Goiano: 41

9º | Albertinho: 34

10º | Lecheva: 33