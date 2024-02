Com golaço do meio campo e gol nos acréscimos, Paysandu vence o Bragantino na Curuzu

Golaço, expulsão e gol nos acréscimos. A vitória do Paysandu sobre o Bragantino teve direito a todos esses elementos na noite desta quarta-feira (7), em plena Curuzu, depois de cinco meses sem partidas oficiais. Com isso, o Papão conquistou mais três pontos e segue na liderança da classificação geral do Parazão, com 13 pontos ganhos.

Hélio dos Anjos elencou o mesmo time que foi a campo no Re-Pa do último domingo (4), enquanto o Bragantino veio com apenas uma alteração no meio de campo. Charles entrou na vaga de Matheus Rosas no time titular.

Golaços no primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado por um ritmo mais forte e intenso das duas equipes, em alguns momentos até passando do ponto nas faltas cometidas. O lateral-esquerdo do Bragantino, Maia, chegou mais duro e pisou no peito de Kevyn, do Paysandu, mas a arbitragem não advertiu o jogador do Tubarão.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, Nicolas tirou um coelho da cartola e abriu o placar na Curuzu. O atacante aproveitou o goleiro mal posicionado e chutou do círculo central do campo para fazer um golaço. Foi o 5º gol de Nicolas no campeonato e colocou o jogador em 7º na lista de artilheiros do Paysandu no século, com 42 gols. Ele ultrapassou Sandro Goiano e agora está empatado com Jobson.

Na sequência, Gileard puxou contra-ataque em muita velocidade e teve que ser parado com falta pelo atacante Jean Dias. O árbitro mostrou o cartão vermelho e o Paysandu ficou com 10 jogadores em campo a partir dos 27 minutos. Na falta do lance, o meia Charles cobrou e empatou para o Bragantino na Curuzu.

Mesmo com 10 em campo, o domínio de jogo foi do Paysandu. Porém, os bicolores enfrentaram muitas dificuldades para conseguir entrar na defesa do time de Bragança.

Vitória suada nos acréscimos

No segundo tempo, o Paysandu seguiu com dificuldades de criar chances de gol e entrar na defesa do Bragantino. A primeira finalização bicolor só veio aos 20 minutos, com Vinícius Leite, que entrou durante o segundo tempo.

As entradas de Vinícius Leite, Leandro Vilela e Netinho deram uma melhor qualidade em campo e exploraram jogadas pelo lado direito com Edilson, mas, sem sucesso e apenas com cruzamentos para a área.

Mais qualidade e linhas mais altas, o Bragantino acertou três contra-ataques com muito perigo, porém o atacante Gileard não teve a mesma felicidade como nas rodadas passadas. A reta final foi de pura trocação, Paysandu indo com tudo no ataque e Bragantino aproveitando os vários erros do Papão no meio de campo.

Já nos acréscimos, Juninho, que entrou no segundo tempo, recebeu uma enfiada de bola do volante Leandro Vilela e ganhou de três defensores do Bragantino para guardar no gol. Foi o primeiro gol do meia com a camisa bicolor, e um gol que dá vitória aos 48 minutos do segundo tempo.

O Paysandu volta a campo no dia 17 de fevereiro, quando visita o Cametá em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. O Bragantino recebe o Santa Rosa no Diogão, no dia 18, às 15h30.

Ficha técnica

Campeonato Paraense - 4ª rodada

Paysandu 2x1 Bragantino

Data: 07/08/2024

Hora: 20h

Local: Curuzu

Árbitro: Wanbelton Lisboa Valente

Assistentes: Carlos Eduardo Galeno Benevides e Leory Rodrigues Pereira

Gols: Nicolas 22’ 1T (PAY), Juninho 48' 2T (PAY); Charles 29’ 1T (BRA)

Cartões amarelos: Wanderson (PAY); Dudu Capanema (BRA), Gileard (BRA)

Cartões vermelhos: Jean Dias (PAY)

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edilson (Michel Macedo), Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo (Leandro Vilela), Val Soares (Netinho) e Biel (Juninho); Bryan (Vinícius Leite), Jean Dias e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

BRAGANTINO: Henrique; Chrystian (Raçudo), Mateus Lopes (Rayo), Rafael Augusto, Maia; Jhonson, Gully, Edicleber (Patrick), Charles (Matheus Rosas); Dudu Capanema (Dudu Ourém) e Gileard. Técnico: Rogerinho Gameleira