Paysandu tem o melhor aproveitamento em campeonato estadual entre os times da Série B; confira

O Paysandu tem realizado uma boa campanha no Campeonato Paraense. Até o momento a equipe bicolor ocupa o topo da tabela com 89% de aproveitamento em 6 jogos, tendo garantido cinco vitórias e apenas um empate. Os bons números tornaram o Papão o time com o melhor aproveitamento no estadual entre todas as equipes que vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024.

A equipe bicolor, sob comando do técnico Hélio dos Anjos, é a líder da tabela e está invicta na competição. Com poucas dificuldades em campo, conta ainda com a atuação do artilheiro do Parazão no time, o atacante Nicolas, que marcou seis gols nos seis jogos do Papão no Campeonato, mantendo uma média de um gol por partida. Com o desempenho, o clube bicolor já garantiu 16 pontos e está tecnicamente classificado para a segunda fase do estadual.

Se comparado às outras equipes que irão disputar a Série B, o Papão ficaria atrás somente do Sport-PE, se utilizado o critério de aproveitamento por partidas realizadas. A equipe rubro-negra já disputou oito partidas no Campeonato Pernambucano, duas a mais que o Paysandu no Parazão, e tem 87% de aproveitamento.

Entre os melhores aproveitamentos em estaduais estão ainda o CRB-AL, com 86% em cinco partidas disputadas; o Goiás, com 80% em 10 partidas disputadas, e o América-MG, com 77% em jogos.

O próximo desafio do Paysandu no Parazão será no próximo sábado (24), às 16h, contra o Canaã, no Estádio José Raimundo Roseno Araújo, o Rosenão, em partida válida pela 7ª rodada do Parazão.

Confira o aproveitamento de todos os times da Série B em estaduais:

- Paysandu: 89% em 6 jogos - Sport-PE: 87% em 8 jogos - CRB-AL: 86% em 5 jogos - Goiás: 80% em 10 jogos - América-MG: 77% em 6 jogos - Vila Nova-GO: 74% em 9 jogos - Ceará: 73% em 5 jogos - Coritiba: 70% em 10 jogos - Santos-SP: 70% em 9 jogos - Amazonas-AM: 66% em 7 jogos - Avaí-SC: 58% em 8 jogos - Novorizontino-SP: 55% em 9 jogos - Mirassol-SP: 51% em 9 jogos - Operário-PR: 50% em 10 jogos - Ponte Preta-SP: 48% em 9 jogos - Brusque-SC: 40% em 9 jogos - Chapecoense-SC: 33% em 8 jogos - Botafogo-SP: 29% em 9 jogos - Ituano-SP: 22% em 9 jogos - Guarani-SP: 18% em 9 jogos