Lateral do Paysandu mira sequência de jogos fora de casa: 'Vamos passar por eles com vitórias'

O Paysandu vive a expectativa de dias corridos neste início de temporada. Nas próximas semanas, a equipe terá dois desafios longe de casa, pelo Campeonato Paraense, e segue para outro ainda mais distante, pela Copa do Brasil. Com tantas obrigações, o elenco precisa estar bem física e mentalmente, sobretudo pela condição do time, de atual líder do Parazão, com chances de classificação antecipada.

No domingo (18), às 16h, o Paysandu enfrenta o Cametá no Parque do Bacurau, seguido por um confronto contra o Canaã no sábado (24), no Rosenão, em Parauapebas. Os jogos serão válidos pelo Campeonato Paraense. A estreia na Copa do Brasil está programada para quinta-feira, dia 29, às 21h30, contra o Ji-Paraná, no Biancão, em Rondônia. O lateral-direito Edílson demonstra estar alerta para os desafios que o Parque do Bacurau apresenta.

"Será um jogo difícil. Eles têm um time difícil quando jogam em casa. Tenho certeza que será um jogo pegado, bem forte. A gente espera casa cheia, mas para o Paysandu é sempre bom jogar assim e esperamos aproveitar bem esse compromisso para sair de lá com a vitória", ressalta o lateral, que vê a necessidade do time em corrigir erros táticos que custaram alguns bons sustos nos últimos jogos, principalmente na vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, na Curuzu.

"Alguns erros pontuais que cometemos. É sempre bom estar evoluindo e constatar isso nas vitórias. O professor conversou bastante com o grupo, explicou o que ele quer. Acho que estamos no caminho certo. Tem o nosso lado positivo que estamos sempre buscando o ataque. Você vê essa identidade do Paysandu, desde o ano passado. Obviamente, o time que está sempre atacando, em algum momento vai sofrer o contra-ataque. Mesmo assim o professor nos alerta dessa forma de defender. Alguns erros já organizamos e estamos vacinados", garante.

A afirmação do atleta se baseia, principalmente, na união e entrosamento do grupo, mesmo que esse aperfeiçoamento traga maior competitividade em torno da titularidade. No jogo passado, por exemplo, Hélio dos Anjos testou duas peças na ala direita. Além de Edílson, Michel Macedo fez sua estreia, plantando a dúvida na cabeça do treinador.

"Agora estamos nos conhecendo. Na parte física nem precisa falar, estamos super bem. O entrosamento está ocorrendo agora. A gente começa a perceber como os companheiros gostam do passe, como fazer para garantir uma boa tática. É uma competição saudável na qual quem sai ganhando é o clube."