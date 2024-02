Ex-Paysandu, Yago Pikachu chega à marca de 150 gols na carreira e diz: 'Feliz e orgulhoso'

150 vezes Yago Pikachu! O lateral-direito do Fortaleza-CE marcou nesta semana um dos gols da vitória do Leão do Pici por 3 a 1, na partida diante do River-PI, pela Copa do Nordeste. Com o gol marcado, o paraense chegou à marca de 150 na carreira, a maioria deles feitos com a camisa do Paysandu, clube pelo qual foi revelado.

O atleta defende o FEC desde 2021 e é uma das principais peças do Tricolor nas últimas temporadas. Natural de Belém, Yago Pikachu iniciou a carreira no Paysandu, clube onde marcou 62 gols. Pikachu também fez história no Vasco da Gama-RJ, equipe que defendeu de 2016 a 2020. Pelo Gigante da Colina é o lateral com mais gols marcados na história do clube cruzmaltino, com 39 gols. Em sua conta no Instagram, o jogador agradeceu aos companheiros ao longo dessa caminhada.

“Muito feliz e orgulhoso por chegar a essa marca de 150 gols na carreira. Agradeço a todos que fizeram e fazem parte desse processo. Vamos por mais!”, escreveu.

Na carreira, Yago Pikachu conquistou os títulos do Campeonato Paraense (2013), um Campeonato Carioca, além de três Campeonatos Cearenses e uma Copa do Nordeste. Neste período o lateral-direito foi considerado o melhor jogador da posição no país, e integrando a Seleção do Brasileirão na temporada de 2021.

Pikachu teve uma rápida passagem também atuou do Brasil e defendeu a equipe do Shimizu S-Pulse, do Japão, em 2022, quando foi comprado pelo clube asiático, porém, meses depois o atleta retornou ao Fortaleza, que efetuou a compra do jogador e segue no Tricolor.