Goleadas, Pikachu, golaços, Remo e títulos; relembre as disputas de acesso do Paysandu na história

O Paysandu terá a chance diante do Vota Redonda-RJ, de conquistar o acesso à Série B. O clube paraense teve a oportunidade de subir no último final de semana, em casa, contra o Amazonas-AM, um empate bastava, mas a derrota por 2 a 1, de virada, embolou o quadrangular final da Série C e deixou tudo indefinido para a última rodada. O Papão jogará fora de casa, ás 18h, do próximo sábado (7), no Estádio Raulino de Oliveira buscando o sonho de toda Fiel bicolor que é retornar à Série B após cinco anos. A equipe de O Liberal fez um “raio-x” das disputas de acesso do Paysandu.

1987

De acordo com o site "Bola na Área", o Paysandu disputou a Série C de 1987 ao lado de 47 clubes. A competição foi dividida em módulo azul e módulo branco, com o Paysandu atuando no módulo branco, com seis grupos de quatro clubes, com os dois melhores avançando de fase, porém, a competição previa que, os 12 primeiros clubes dos dois módulos, seriam promovidos à Série B da temporada 1988, mas o regulamento não especificou se seriam os seis primeiros de cada módulo. O Paysandu terminou na segunda colocação do módulo branco e acabou subindo de divisão, porém o clube não disputou a Série B e nem a Série C do em 1988. Mas em 1989 o clube jogou a Série B que contou com 96 equipes

1990

Nesta temporada a CBF decidiu voltar com a Série C, competição que não ocorreu em 1988. Com novo regulamento, o Paysandu acabou tendo que jogar a Série C, mesmo não tendo rebaixamento da Série B do ano passado. Nesse ano apenas quatro clubes subiriam de divisão, mas a CBF decidiu aumentar o número de participantes da Série B de 1990, então, o Paysandu, que terminou a competição na 5ª colocação, subiu para a Segundona e retirou a Série C do calendário novamente em 1991.

1991

O Brasileirão da Série B de 1991 foi só felicidade ao Paysandu. O clube conquistou o acesso para jogar a Série A e ainda conquistou o seu primeiro título nacional, ao bater o Guarani-SP na grande final, com o Mangueirão lotado.

2000

A Copa João Havelange foi o nome do Brasileirão de 2000. A competição foi dividida em módulos e a Série B garantiria três clubes na elite de 2021. E o Paysandu chegou na fase decisiva valendo o acesso à Série A contra o Remo, seu maior rival. Os dois clubes fizeram dois jogos emocionantes, com o Remo vencendo o primeiro confronto, de virada, por 3 a 2 e no jogo decisivo um empate em 1 a 1, garantiu o acesso do Remo à elite do futebol nacional.

2001

A temporada de 2001 trouxe ao Paysandu novos horizontes. O clube bicolor chegou forte na Série B, liderou a competição e no quadrangular, o Papão se impôs e garantiu não só o acesso para a Série A de 2022, mas também o bicampeonato da Série B, 10 anos após a primeira conquista. O jogo final foi contra o Avaí-SC, na Curuzu lotada e o Papão goleou os catarinenses por 4 a 0 e uma festa da Fiel no "Caldeirão".

2009

Neste ano o Paysandu chegou próximo do retorno à Série B. O Papão teve pela frente o Icasa-CE, em duas partidas. Em Belém as equipes ficaram no 0 a 0 e a decisão da vaga na Série B foi no Ceará (CE). O clube nordestino não aliviou o Paysandu e goleou o Papão por 6 a 2.

2010

O Paysandu chegou em um jogo decisivo valendo o acesso à Série B diante do Salgueiro-PE, decidindo em casa, na Curuzu. No primeiro jogo, fora de casa, empate em 1 a 1 e toda a festa preparada para o acesso, porém, o Salgueiro venceu pelo placar de 3 a 2 e fez a festa dentro da Curuzu. A partida ganhou o a alcunha de “Salgueiraço”, em referência ao “Maracanaço”, termo utilizado para referenciar a vitória do Uruguai diante do Brasil, no Maracanã, por 2 a 1, na final da Copa do Mundo de 1950.

2011

O clube alviceleste bateu na trave novamente em 2011 na luta para voltar à Série B. Em um quadrangular, o Papão decidiu o acesso fora de casa diante do América-RN e o clube potiguar levou a melhor, vencendo a partida pelo placar de 2 a 1, conquistando o acesso para a Segundona.

2012

A temporada de 2012 foi de acesso para o Papão. O clube paraense encarou o Macaé-RJ e retornou a Série B após sete anos. No primeiro jogo, o Papão venceu por 2 a 0 o clube carioca em partida realizada na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA). Já no Rio de Janeiro (RJ), o Macaé venceu por 3 a 2, mas o Papão terminou com a vaga na Série B de 2013. Nesta decisão, o destaque do clube paraense foi o lateral-direito Yago Pikachu, que marcou dois gols, um em cada partida.

2014

No ano do centenário do Paysandu, a equipe bicolor não conquistou títulos, porém, o acesso veio em grande estilo. Ele ocorreu diante do Tupi-MG, fora de casa. Em Belém, as equipes se enfrentaram e o Papão levou a melhor por 2 a 1. Na partida de volta, em Juiz de Fora (MG), o Papão venceu por 1 a 0, gol de Ruan e fez a festa da Fiel com o retorno à Série B. O Paysandu chegou a disputar a final da competição contra o Macaé-RJ, mas o Papão perdeu o título no Mangueirão para a equipe carioca.

2019

O ano de 2019 foi de frustração ao Paysandu. O clube conseguiu a classificação para a segunda fase e foi decidir o acesso diante do Náutico-PE. Em Belém, os clubes empataram sem gols e a decisão foi para Recife (PE), no Estádio dos Aflitos. O Paysandu abriu vantagem no placar e fez 2 a 0, o Náutico diminuiu e, no final da partida, a bola bate no braço de Anderson Uchôa dentro da área e o árbitro Leandro Vuaden marcou o pênalti, que foi convertido pelo Timbu, levando a decisão da vaga para as penalidades, que terminou com a vitória do clube nordestino por 5 a 3.

2020

O ano da pandemia, o Paysandu chegou na última rodada do quadrangular com o Remo, seu maior rival, já classificado à Série B. O Papão precisava vencer o Ypiranga-RS, fora de casa, para subir, porém, o Canarinho venceu a equipe paraense por 1 a 0 e o Paysandu ficou pelo caminho.

2021 e 2022

Nas duas temporadas o Paysandu passou para o quadrangular final da Série C, porém, já chegou nas últimas rodadas eliminado e finalizou os dois anos na lanterna do grupo.