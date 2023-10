CBF confirma Wilton Pereira Sampaio na arbitragem de Volta Redonda e Paysandu; veja

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a escala de arbitragem para a sexta e última rodada do quadrangular decisivo da Série C, que acontece neste sábado (7). Dois jogos marcam a despedida do grupo C, que vai eleger os classificados à Série B do ano que vem, bem como a equipe que vai à final, contra o Brusque, o primeiro finalista da competição.

De acordo com o documento, o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio foi destacado para atuar na partida entre Volta Redonda e Paysandu, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. Wilton é um velho conhecido dos clubes paraenses, tendo arbitrado inúmeros jogos da dupla Re-Pa, incluindo alguns clássicos pela Copa Verde e Campeonato Paraense.

Wilton também esteve presente na Copa do Mundo do Catar, representando o Brasil ao lado de Raphael Claus. Para o jogo entre Amazonas e Botafogo-PB foi escalado o catarinense Ramon Abatti.