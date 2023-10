Presidente do Paysandu, Ettinger se pronuncia após derrota: ‘Vamos fazer uma corrente positiva’

Após o Paysandu frustrar cerca de 50 mil torcedores que acompanharam a partida contra o Amazonas-AM, no Estádio Mangueirão, pela Série C, o presidente do Papão, Maurício Ettinger, se pronunciou nesta segunda-feira (2). Precisando apenas de um empate diante da Onça-Pintada para voltar à Série B, o Papão abriu o placar, mas tomou a virada no segundo tempo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Ettinger aproveitou para agradecer à torcida bicolor, que fez a parte dela: "Estou passando aqui para agradecer a presença de ontem, no Mangueirão, e aos que ficaram em casa, assistindo. A festa foi linda, maravilhosa. Nesses dois jogos [no Colosso do Bengui] tivemos mais de 50 mil pessoas torcendo in loco. Teve aquela chegada no aeroporto, tudo fantástico", declarou.

VEJA MAIS

O presidente bicolor aproveitou também para apontar que a equipe já iniciou os trabalhos para a decisão de sábado (7). A partir das 18h, a bola rola para o duelo contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. O Papão pode perder por até 1 a 0 que, mesmo que o Amazonas vença o Botafogo-PB, garante o acesso para a Série B 2024.

"Já estamos na Curuzu trabalhando e vai ser assim a semana toda. Após o jogo de ontem estava todo mundo no vestiário, reconhecendo que não foi um dia bom para o Paysandu. Todo mundo reconheceu que a campanha foi bem feita, mas que infelizmente não foi bom", destacou o presidente bicolor.

"Estamos trabalhando e, com muita fé e com a benção de Deus, vamos conseguir o acesso no próximo sábado. Vamos fazer uma corrente positiva para frente. Isso é muito importante e com as energias positivas, tudo vai dar certo", concluiu Ettinger.

Paysandu e Volta Redonda-RJ se enfrentam no interior fluminense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e pela Rádio Liberal FM.