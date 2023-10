Equilíbrio marca o retrospecto entre Volta Redonda x Paysandu na Série C; veja os números

A Série C do Brasileiro reservou emoção total para a última rodada do quadrangular final. Três clubes lutam por duas vagas na Série B do Campeonato Brasileiro de 2024 e o Paysandu é um deles. A equipe paraense terá pela frente o Volta Redonda-RJ, fora de casa, no próximo sábado (07) e o Papão pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim conquista o acesso. E o confronto diante do Voltaço é bem equilibrado.

Paysandu x Volta Redonda se enfrentaram sete vezes na história todas elas válidas pela Série C do Brasileiro. E cada clube venceu apenas uma vez, com cinco empates. A única vitória do Paysandu ocorreu no dia 22 de maio de 2022, na Curuzu, pelo marcador de 2 a 1. Os gols foram marcados por Marlon e Danlei. Já a única vitória do Voltaço diante da equipe paraense ocorreu nesse ano, ainda na primeira fase, quando o clube aurinegro derrotou o Papão por 3 a 0, placar que não interessa ao clube paraense.

As duas equipes também se enfrentaram na primeira rodada do quadrangular final da Série C, no Estádio da Curuzu, em Belém. Papão e Voltaço empataram pelo placar de 1 a 1 na abertura da segunda fase da competição.

Para que o Paysandu conquiste o acesso, o clube alviceleste pode até ser derrotado. Um empate contra o Volta Redonda-RJ, no Rio de Janeiro (RJ), garante o Papão na Segundona em 2024. Em caso de derrota bicolor por um gol de diferença, o Paysandu ainda sim estará na Série B, porém, se o Paysandu perder por dois gols de diferença, ele empata com o Voltaço em pontos, saldo de gols e também em gols pró e seria ultrapassado no critério “confronto direto”. Nesse caso, o Papão teria que torcer para uma derrota do Amazonas-AM, que joga em casa, contra o Botafogo-PB, que já não possui chances de classificação.

Veja os confrontos entre Volta Redonda x Paysandu na história

19.05.2019 – Volta Redonda 0 x 0 Paysandu – Série C

22.07.2019 – Paysandu 0 x 0 Volta Redonda – Série C

19.07.2021 – Paysandu 0 x 0 Volta Redonda – Série C

22.08.2021 – Volta Redonda 2 x 2 Paysandu – Série C

22.05.2022 – Paysandu 2 x 1 Volta Redonda – Série C

28.05.2023 – Volta Redonda 3 x 0 Paysandu – Série C

03.09.2023 – Paysandu 1 x 1 Volta Redonda – Série C