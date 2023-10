Torcedores do Paysandu trocam socos no Mangueirão durante partida contra o Amazonas; veja

O clima esquentou entre torcedores bicolores durante a partida entre Paysandu e Amazonas-AM, no último domingo (1). Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que dois homens brigam no setor das cadeiras no Estádio do Mangueirão, causando um pequeno tumulto.

No vídeo, um dos homens aparece com um cinto na mão, enquanto outro, com o rosto já ensanguentado, tenta golpeá-lo. Outros torcedores ao redor tentam segurar os dois homens e apartar a briga.

Veja o momento:



O Paysandu precisava apenas de um empate para ganhar a partida, mas acabou sendo derrotado pelo Amazonas por 2 a 1. Agora o Bicola se prepara para enfrentar o Volta Redonda-RJ, no próximo sábado (7), pela última rodada do quadrangular da Série C, podendo perder por até um gol de diferença para ainda garantir o acesso.