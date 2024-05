Agnaldo de Jesus entrega cargo no Remo: 'Me indispus com algumas pessoas'

Ídolo da torcida azulina, Agnaldo de Jesus deixou o cargo de coordenador de futebol do Remo. Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal.com, o ex-jogador e ex-técnico do Leão Azul, falou sobre a decisão de sair da função e revelou que, apesar de não ter brigado com ninguém, "se indispôs" com algumas pessoas e quer voltar ao time para ajudar.

"Eu entreguei o cargo. Eu não estou feliz no Remo, decidi fazer isso para não estourar e explodir com pessoas que gosto. Não briguei com ninguém, mas me indispus com algumas pessoas. Espero um dia voltar para o Remo em uma função que eu possa ajudar, que as pessoas possam me ouvir mais", revelou Agnaldo.

VEJA MAIS

O ex-jogador destacou que ama o clube do Remo e por isso decidiu deixar o cargo, além disso, lamentou não poder "mudar muita coisa" na equipe.

"Amo esse clube, mas antes que as coisas se tornem em brigas, resolvi deixar o Remo. Infelizmente não posso mudar muita coisa no clube, não tenho como ajudar mais como gostaria", completou.

Após conquistou inúmeros títulos com a camisa azulina, como jogador e treinador, Agnaldo de Jesus, conhecido como "Seu Boneco", retornou ao clube como coordenador de futebol. Na função, o ex-jogador atuavam como um mediador entre a diretoria e o comando técnico do Remo.

Atualmente, o Leão Azul vive uma situação complicada. Mesmo fora da zona de rebaixamento na Série C, a equipe está em crise. Sem resultados expressivos, o treinador Gustavo Morínigo foi demitido e o clube pode dispensar outros jogadores.

A diretoria azulina está pressionada pela torcida. Na última segunda-feira (20), torcedores protestaram na frente da sede do clube e pediram seriedade nas decisões da diretoria sobre o time. Após a demissão, do técnico, o Remo não anunciou um substituto para o Morínigo e o clube segue sem um comandante oficial.