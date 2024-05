Clube do Remo: lateral Helder confia em vitória fora de casa contra o Náutico

O Clube do Remo está tentando se recuperar na Série C do Campeonato Brasileiro para fugir do fantasma do rebaixamento que tem assombrado o time. Nesta semana, em busca de novas direções, a diretoria do clube dispensou o técnico Gustavo Morínigo após o empate da equipe contra o Tombense em pleno Baenão, e ainda busca um novo treinador para assumir o cargo.

Para o lateral-esquerdo, Helder Santos, a demissão do paraguaio não era esperada pelo elenco no momento. “Não é o que a gente esperava, porque a gente vinha de dois jogos sem perder. Mas a gente sabe que a dinâmica do futebol é assim, agora a gente tem que estar comprometido aqui com os profissionais que aqui estão e quem vier. A gente está junto para conseguir nossos objetivos”, declarou.

Para o jogador, a situação do Leão é possível de se revertida de a equipe manter o foco nos próximos desafios.

“O futebol é assim, é dinâmico, mas eu costumo dizer que quem toma as decisões somos nós. Temos que estar fortalecidos aqui dentro, com a mente positiva, ter alegria no dia a dia, porque se a gente fraquejar em algum momento, eu creio que a gente não reverte situações. Então a gente tem que estar focado, tomar as decisões certas, estar empenhado no dia a dia, porque a gente tem tudo aí para estar crescendo no campeonato”, afirmou.

Segundo Helder, a positividade é algo que faz parte da postura dele, e ele confia que o Remo deve manter a sequência de jogos sem perder, seja com vitórias ou empates.

“Eu gosto de ver as coisas pelo lado positivo. O nosso começo de campeonato não foi muito bom, temos consciência disso, mas a gente vem de dois jogos sem perder, a gente também tem que saber valorizar isso. Agora é o momento também da gente começar a buscar pontos fora de casa e tem que ter consciência, trabalhar firme para a gente estar conseguindo isso aí, buscar pontos fora de casa”, disse.

Remo e Náutico se enfrentam no próximo sábado (25/5), a partir das 17h, no Estádio Aflitos, em Recife (PE). A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal O Liberal, e transmissão ao vivo na Rádio Liberal+.