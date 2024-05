Campeão com a Tuna, técnico Júlio César confirma sondagem do Remo: 'aguardando um contato oficial'

O Remo segue mais um dia sem técnico. Após a demissão do paraguaio Gustavo Morínigo, a diretoria azulina trabalha com dois nomes fortes, um é Luizinho Lopes e o outro é Allan Aaal, mas as negociações estão travadas. Mas outro técnico foi sondado pelo Remo para assumir o clube. Júlio César Nunes, ex-Tuna, foi sondado pelo Leão. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Júnior Cunha, da TV Cultura, e confirmada pelo O Liberal.

Em casa, na cidade de Caxias do Sul (RS), o gaúcho afirmou que a cidade não foi atingida pelas enchentes no Rio Grande do Sul (RS) e confirmou ao núcleo de esportes de O Liberal, que pessoas que cuidam de sua carreira, receberam sondagens de pessoa ligadas ao Remo para um possível retorno a Belém e comandar o clube. Júlio César afirmou que é um sonho treinar o Remo, mas deixou claro que não teve conversas sobre salários ou contrato.

“Sim, teve sondagem e aguardando um contato oficial. Oficialmente não entrou em contato ainda, mas informações de pessoas que trabalham ao meu nome, conversando com pessoas que trabalham dentro do Remo, pediram informações sobre o meu trabalho e que meu nome foi bem visto, por isso estamos aguardando. Mas não entramos nessa questão de conversas, valores. Não entramos em negociações, mas o que se sabe é que meu nome está em pauta e estamos aguardando o contato oficial do clube. É um sonho trabalhar em um clube grande,de massa. Se vier o convite, estou muito motivado”, disse.

Júlio César Nunes, de 39 anos, teve duas passagens pela Tuna Luso Brasileira. Uma no ano passado, quando esteve à frente da Lusa Brasileiro da Série D, levando a Águia até à segunda fase. A outra ocorreu nesta temporada, quando pegou o planejamento da Lusa desde o início e levou a equipe cruzmaltina à semifinal do Parazão, sendo eliminada pelo Remo, além e ter garantido o clube alviverde na Série D de 2025, conquistou o título da Copa Grão-Pará e também garantiu a Lusa na Copa do Brasil, com um elenco e orçamento limitados.

O Remo vive um momento conturbado na Série C. O clube só venceu uma partida em cinco jogos, tropeçou duas vezes em casa e, após o empate sem gols contra o Tombense-MG, demitiu o técnico paraguaio Gustavo Morínigo. Essa é a segunda demissão de treinador no clube em cinco meses. Antes de Morínigo, Ricardo Catalá também dentou o cargo.