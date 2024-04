Júlio César Nunes consolida trabalho na Tuna com primeiro título no novo Mangueirão

A passagem vitoriosa do técnico Júlio César Nunes no comando técnico da Tuna Luso foi coroada com a primeira conquista do clube no novo estádio Mangueirão. O treinador cruzmaltino chegou ao 30º jogo mostrando gratidão pela confiança da diretoria e elenco, que conseguiram driblar todas as adversidades, sobretudo a financeira, para encerrar o calendário de 2024 com uma excelente perspectiva para o futuro.

"Um trabalho sólido, consistente, de todos da diretoria, elenco, comissão técnica. A Tuna mostrou um futebol que convenceu na competição. Até na semifinal faltou um pouco de detalhe, mas esse título do Grão Pará veio coroar um trabalho, dando um calendário para o clube, que terá tempo para se estruturar", disse o técnico, que deve agora tirar um tempo com a família, para só depois decidir a carreira.

"A Tuna fica agora com três campeonatos nacionais para 2025: Copa Verde, Copa do Brasil e Série D. Eu tenho certeza que a Tuna vai subir mais um degrau. Hoje completo 30 jogos com a Tuna. É um número marcante na minha carreira, que foi coroada com o título", reforça o comandante, que deixou no ar a incerteza se segue no comando técnico.

"Eu tenho um curso no rio para fazer, de Licença A. Agora vou ficar com a minha família, descansar. Depois vamos ver isso. O que for melhor para a Tuna, para o Júlio, a gente vai atrás. Agora vou priorizar um pouco a minha família", completa.